В каких странах больше всего женщин-руководителей

Если вы работаете в Иордании, Ботсване, Гондурасе, на Филиппинах, в Сент-Люсии или на островах Кука, то, скорее всего, ваш босс — женщина. Только в этих странах, согласно исследованию Международной организации труда при ООН, доля занимаемых женщинами менеджерских позиций — больше 50%. Всего в рейтинге представлено 83 страны. Лидер списка — Иордания с 62%. Немного не дотянула до гендерного паритета Белоруссия, где 49,1% менеджерских позиций — за женщинами. Россия занимает 14-ю строчку с 44,7%. Самые низкие доли — в Индии (14,6%), Японии (14,8%) и Южной Корее (15,6%).

В среднем по Европе, Латинской и Северной Америке доля женщин-менеджеров составляет 35–40%. В Африке и Азии — около 20%, на Ближнем Востоке — 10%. С начала наблюдений в 1991 году во всех регионах мира наблюдается рост этого показателя, но самый сильный зафиксирован в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — с 27,5% в 1991 году до 38,6% в 2019-м.

Аналитики Международной организации труда отмечают, что шире всего женщины-менеджеры представлены во вспомогательных сферах бизнеса — отделах кадров, административном сопровождении, бухгалтерии, маркетинге, пиаре и коммуникациях. В то время как доля компаний, в которых больше 40% совета директоров составляют женщины, в мире не превышает 20%.

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