Растениям тоже нужна музыка

Американский экоресурс Pointless Plants провел исследования среди 1,1 тыс. владельцев растений в возрасте от 25 до 34 лет, выяснив, что во время карантина из-за пандемии люди все чаще обзаводятся растениями и разговаривают с ними, чтобы они лучше росли. Почти каждый второй (48%) из них с той же целью включает музыку специально для своих домашних цветов.

Самым популярным исполнителем, чью музыку респонденты ставили своим растениям, стал шотландский автор-исполнитель Льюис Капальди — за него проголосовали 62% участников опроса. Spotify назвал дебютный альбом артиста самым прослушиваемым на своем ресурсе в 2020 году. Ранее сайт Greatbeanbags.com также признал музыку Капальди самой «расслабляющей». Проведя анализ 2,2 тыс. различных треков, они сумели вывести формулу песни для отдыха, и композиция Льюиса Капальди «Someone You Loved», несмотря на грустный текст, оказалась самой расслабляющей. Также релаксирующими песнями Капальди оказались «Before You Go» и «Bruises».

Корейская K-Pop-группа BTS оказалась на втором месте с 55% голосов. Тройку победителей замыкает Тейлор Свифт — за нее проголосовал 51% участников опроса. В топ-10 исполнителей для растений входят также Элтон Джон (37%), Рианна (28%), Fleetwood Mac (22%) и Дэвид Боуи (19%). Замыкает десятку The Weeknd с 7% голосов.

Pointless Plants также приводит несколько исследований, которые утверждают, что классическая музыка с частотой от 115 Гц до 250 Гц плодотворно сказывается на росте растений, а домашним цветам нельзя давать слушать музыку свыше трех часов в день.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».