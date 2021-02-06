Британцы стали общаться на пороге дома

Пороги британских домов стали местом новых знакомств. Это стало возможным из-за коронавирусных ограничений, в рамках которых власти Великобритании запретили гражданам встречаться в закрытых помещениях, в частности ходить в гости. Как показал опрос OnePoll среди 2 тыс. взрослых британцев, более половины респондентов стали чаще общаться с людьми на пороге дома. С большей долей вероятности поболтать с ними останавливаются соседи, курьеры и почтальоны.

Четверо из десяти респондентов стали чаще обсуждать более глубокие и личные темы, чем раньше, включая здоровье (26%) и самочувствие (23%). Каждый третий стал больше общаться с соседями, причем 23% сказали, что теперь у них с ними появились общие темы для обсуждения. Почти каждый 20-й респондент сказал, что обручился либо стал свидетелем чьей-либо помолвки у двери дома. И столько же познакомились на пороге с новорожденными детьми.

Больше всего у двери дома британцы обсуждали закрытые границы (45%), погоду (38%) и новости (34%). Каждый шестой сплетничал о соседях, а четверть респондентов говорили о прогулках по окрестностям. При этом каждый шестой опрошенный беспокоится, что его разговор подслушают, а 13% признались, что и сами это делали. Также, как выяснилось в исследовании, благодаря разговорам у порога дома каждый шестой респондент завел новые знакомства. 41% надеется и после карантина продолжить такие беседы.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».