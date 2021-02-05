Повторный конкурс по выборам мэра Тамбова пройдет в апреле

Депутаты гордумы Тамбова назначили новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра на 27 апреля. Заявки от потенциальных кандидатов будут приниматься с 15 февраля по 20 апреля.

Напомним, в финал первого конкурса прошли бывший депутат Госдумы Алексей Плахотников («Единая Россия») и психолог Андрей Толмачев, однако последний неожиданно отказался от участия в пользу временно исполняющего обязанности мэра Тамбова Максима Косенкова («Родина»). В результате конкурс был признан несостоявшимся.

Сегодня депутаты скорректировали порядок проведения процедуры, увеличив количество вопросов в тестах для претендентов. В правила также было внесено уточнение, согласно которому расписка о получении документов не подтверждает факта того, что кандидат будет допущен к участию. Ранее один из недопущенных кандидатов обжаловал итоги конкурса именно на этом основании: он утверждает, что полученная им расписка свидетельствует о приеме комиссией его заявки на конкурс.

Напомним, руководитель местной ячейки «Родины» Максим Косенков был назначен врио мэра Тамбова после победы его партии на выборах в гордуму в сентябре прошлого года. Его назначение поддержал губернатор Александр Никитин, однако полноценно занять пост господин Косенков не может, поскольку ранее был судим за похищение человека. Сейчас региональные власти рассматривают возможность возвращения должности сити-менеджера, которую Максим Косенков сможет занять без препятствий.

Сергей Толмачев, Воронеж