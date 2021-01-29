Кандидат в мэры Тамбова обжаловал отмену выборов в суде

Глава тамбовской партийной ячейки Партии роста и директор мусороперерабатывающего завода Игорь Блюм обратился в Ленинский райсуд Тамбова с заявлением об отмене решения конкурсной комиссии, признавшей выборы мэра облцентра несостоявшимися, следует из картотеки суда.

Напомним, в начале прошлой недели конкурсная комиссия по выборам мэра Тамбова не допустила до участия пять из семи кандидатов, среди которых был господин Блюм. В финал вышли мэр Котовска, бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия») и сотрудник центра психологической помощи «Интеграция» Андрей Толмачев. Господин Толмачев сразу отказался от участия в пользу временно исполняющего обязанности мэра Тамбова Максима Косенкова. Так как комиссия не смогла предоставить на выбор гордумы двух кандидатов, конкурс признали несостоявшимся.

Как пояснил “Ъ” Игорь Блюм, он просит суд признать незаконным отказ в участии в конкурсе. По его словам, отказав ему в допуске, комиссия не уточнила, каких именно документов не хватает. Предприниматель уточнил, что пакет документов был подан согласно утвержденному перечню и под расписку, а комиссия сверяла все копии с оригиналами. Судебное разбирательство назначено на 16 февраля.

Депутаты должны объявить новый конкурс по выборам мэра Тамбова до 20 февраля. Отвечая на вопрос “Ъ” на вчерашней пресс-конференции, губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что сейчас власти вновь рассматривают возможность возвращения к системе, когда сити-менеджер областного центра назначается депутатами. Это поможет Максиму Косенкову официально возглавить городскую администрацию. Из-за судимости он не имеет права занимать выборные должности, на занятие должностей по назначению запрет не распространяется.

Подробнее о выборах градоначальника Тамбова — в материале “Ъ” «Мэр особого назначения».

Сергей Толмачев, Воронеж