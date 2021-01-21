Тамбовский мэр остался врио

Как и предполагал “Ъ”, выборы мэра Тамбова не состоялись: один из двух кандидатов снялся с гонки сразу после завершения конкурсного отбора. До проведения новой конкурсной процедуры администрацию будет возглавлять действующий врио мэра Максим Косенков («Родина»). Он пользуется поддержкой горожан и губернатора Александра Никитина, но не может полноценно занять пост из-за уголовного прошлого. По мнению экспертов, региональная власть надеется оставить популярного политика «временным мэром» как минимум до выборов в Госдуму.

Сегодня конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост мэра Тамбова. В финал конкурса прошли мэр Котовска, бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия») и сотрудник центра психологической помощи «Интеграция» Андрей Толмачев. Депутаты гордумы должны были тайным голосованием выбрать из них нового мэра, однако господин Толмачев неожиданно отказался от борьбы.

«Считаю для себя морально невозможным продолжать участие в данном конкурсе, который по своей сути не учитывает мнение подавляющего большинства жителей Тамбова»,— сказал кандидат на заседании конкурсной комиссии. Он обратился к областной думе с призывом вернуть прямые выборы градоначальника (отменены в 2005 году). Господин Толмачев также заявил, что городом должен управлять действующий врио мэра, руководитель местной организации партии «Родина» Максим Косенков, который пользуется авторитетом у населения. Поскольку по закону гордума должна выбрать мэра минимум из двух кандидатов, выборы были признаны несостоявшимися. Теперь конкурс будет объявлен заново, а господин Косенков продолжит исполнять обязанности мэра до его проведения.

Напомним, руководитель региональной организации «Родины» Максим Косенков был назначен врио мэра Тамбова после победы его партии на выборах в гордуму в сентябре прошлого года. Тогда его назначение поддержал губернатор Александр Никитин (ЕР). Однако господин Косенков не может участвовать в выборах мэра из-за уголовного прошлого: в 2009 году он был признан виновным в похищении человека и не может занимать выборные должности до 2032 года.

Ранее информированный источник, знакомый с ситуацией, пояснял “Ъ”, что выборы могут не состояться из-за нежелания региональных властей пускать Алексея Плахотникова на должность. «Все ожидаемо: кандидат-единоросс не проиграл, он даже мог бы победить, но у второго кандидата возникли проблемы. Поэтому все вопросы нужно адресовать ему»,— объяснил собеседник “Ъ”. Источник в региональном отделении ЕР заявил “Ъ”, что партия не выдвигала господина Плахотникова в мэры и в принципе не участвовала в конкурсной процедуре. Вице-губернатор и глава конкурсной комиссии Олег Иванов не ответил на звонки “Ъ”. Максим Косенков также не ответил на звонки и сообщения “Ъ”.

Алексей Плахотников заявил “Ъ”, что не расстроен результатами конкурса и готов отдать свою программу развития Тамбова участникам следующего. Второй кандидат в мэры Андрей Толмачев заявил “Ъ”, что снялся с конкурса по принципиальным соображениям и его никто об этом не просил. Связь с господином Косенковым он опроверг, заявив, что «в чем-то у них даже противоположные взгляды».

Политолог Владимир Слатинов полагает, что сохранение Максима Косенкова в статусе врио мэра позволяет губернатору Никитину встроить его в вертикаль власти и нивелировать опасность «Родины» на предстоящих выборах в Госдуму. С ним согласен политолог Константин Калачев: «Думаю, интересы предстоящей выборной кампании взяли верх, а значит, статус-кво сохранится минимум до сентября».

Сергей Толмачев, Воронеж