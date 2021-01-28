Тамбовского мэра готовят в менеджеры

Депутат тамбовской гордумы Александр Ушков предложил вернуть контрактную систему назначения сити-менеджера — главы городской администрации, от которой в Тамбове отказались шесть лет назад. Такая система позволит врио мэра Максиму Косенкову («Родина») официально стать главой города, поскольку он не может быть избран мэром из-за судимости. Политика поддерживает губернатор Александр Никитин, однако в его окружении говорят, что этот вариант «пока не согласован».

Вчера на сессии тамбовской гордумы депутат Александр Ушков (избрался от «Родины», входит в лояльное врио мэра Максиму Косенкову депутатское объединение «Наш дом») предложил вернуться к системе управления муниципалитетом, при которой высшим должностным лицом города является председатель думы, а глава администрации (сити-менеджер) назначается по контракту. Сейчас мэра Тамбова выбирают депутаты гордумы из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Из 34 мест в гордуме объединение «Наш дом» контролирует 15 мест, «Родина» — девять, «Единая Россия» — шесть, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному.

Господин Ушков предложил внести поправки в устав после подведения итогов несостоявшегося конкурса по отбору претендентов на пост мэра. Напомним, из семи кандидатов в финал вышли двое, однако один из них неожиданно снял свою кандидатуру, заявив, что городом должен управлять лидер местной «Родины» Максим Косенков.

Напомним, господин Косенков был назначен врио мэра в октябре 2020 года после победы его партии на выборах в гордуму. Его кандидатуру поддержал губернатор Тамбовской области Александр Никитин, однако принять участие в выборах мэра города господин Косенков не может: в 2009 году он был осужден за похищение человека и не имеет права занимать выборные должности вплоть до 2032 года. Однако на занятие должностей по назначению запрет не распространяется.

В случае введения должности сити-менеджера главой города станет председатель гордумы Елена Леонова («Родина»). Господин Косенков не ответил на звонки “Ъ”, госпожа Леонова отказалась от комментариев.

По словам Александра Ушкова, сейчас гордума «изучает вопрос» о проведении повторного конкурса, который должен быть назначен не позднее 20 февраля. В пресс-службе парламента “Ъ” пояснили, что предложение господина Ушкова «зафиксировано протокольно и может быть рассмотрено на внеочередном заседании». В администрации Тамбовской области не стали комментировать инициативу Александра Ушкова. Источник, близкий к губернатору Никитину, пояснил “Ъ”, что этот вариант «пока не согласован».

Действующее областное законодательство предусматривает только одну процедуру выборов в Тамбове — конкурсную, поэтому для возвращения должности сити-менеджера депутаты облдумы, где большинство контролирует «Единая Россия», сначала должны внести в него соответствующие поправки.

Гордума Тамбова отменила прямые выборы мэра в 2005 году, сделав должность главы администрации назначаемой. Первым сити-менеджером стал Максим Косенков, состоявший на тот момент в «Единой России». В 2008 году он лишился должности из-за уголовного дела по обвинению в похищении человека. После него в Тамбове сменилось уже пять мэров. В 2015 году гордума упразднила должность сити-менеджера и ввела процедуру выборов градоначальника на конкурсной основе.

По мнению политолога Владимира Слатинова, возвращение должности сити-менеджера — очевидный сценарий сохранения Максима Косенкова во главе города: «Отменить приговор практически невозможно, а вечно тянуть время не получится. Решающее слово будет за Никитиным».

Сергей Толмачев, Воронеж