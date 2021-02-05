Экс-схимонаха Сергия попросили допустить до суда с епархией, как застройщика монастыря

Адвокат экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Светлана Герасимова ходатайствовала о привлечении господина Романова в качестве третьего лица к рассмотрению иска в Свердловском арбитражном суде, в котором епархия требует признать за ней право собственности на самовольную постройку — здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (является частью Среднеуральского женского монастыря, духовником которого был отец Сергий).

«Мной было заявлено ходатайство о допуске Николая Романова в процесс, как застройщика, так как все строительство осуществлял он»,— пояснила “Ъ-Урал” госпожа Герасимова. Ходатайство было заявлено сегодня, 5 февраля, на заседании арбитражного суда.

Адвокат рассказала, что в ходе судебного разбирательства со стороны екатеринбургской епархии было предъявлено исковое заявление, в котором утверждается, что строительство храма на территории Среднеуральского монастыря осуществлялось епархией и игуменьей Варварой (Крыгиной).

«Это не соответствует действительности, так как в материалах уголовного дела есть показания той же игуменьи, в которых четко указано, что строительство монастыря осуществлял схиигумен Сергий. Мы, в свою очередь, представили доказательства, подтверждающие, что именно застройщиком в данном храме и в монастырском комплексе являлся Николай Романов. Тем более он находился за штатом екатеринбургской епархии. Мы представили удостоверение, в котором архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий назначил его строителем и схиигуменом данного монастыря»,— рассказала Светлана Герасимова.

Судья объявила перерыв до 10 февраля.

Напомним, недвижимость Среднеуральского монастыря оценили в 1 млрд руб. Вчера стало известно, что Екатеринбургская епархия зарегистрировала религиозную организацию «Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов"». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководит организацией игуменья Варвара (Крыгина). Организация зарегистрирована в Москве, ее юридический адрес на Репина, 6а в Екатеринбурге (здание епархии). Это произошло как раз перед сегодняшним заседанием арбитражного суда.

Отец Сергий был задержан 29 декабря 2020 года после штурма монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Басманный райсуд Москвы арестовал его до 28 февраля. В понедельник, 8 февраля, Московский горсуд рассмотрит апелляцию на его арест. Защита и сам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Адвокаты уже подали ходатайство о прекращении уголовного дела.