Недвижимость Среднеуральского монастыря оценили в 1 млрд рублей

Недвижимое имущество Среднеуральского женского монастыря составляет 1, 094 млрд руб., следует из заключения «О возможной рыночной стоимости объектов недвижимости», подготовленного специалистами ООО «Оценка Групп». Документ размещен в Telegram-канале адвокатов экс-схимонаха Сергия (Николай Романов).

В оценку вошли только постройки без учета храмового убранства, церковной утвари, технического оснащения. По данным оценки, только храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», в отношении которого предъявлен епархией иск о признании права собственности, составляет 81 млн руб.

Оценка была подготовлена в рамках расследования уголовного дела в отношении отца Сергия. Напомним, он был задержан после штурма монастыря в ночь на 29 декабря 2020 года. Он был отправлен в Москву, там его арестовали на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).

Сегодня стало известно, что защита отца Сергия подала ходатайство о прекращении его уголовного преследования по эпизоду с самоуправством. В ближайшее время адвокаты намерены подать аналогичные ходатайства по другим составам.

Подробнее об этом — в материале «Стройку подвели под монастырь»

Татьяна Дрогаева