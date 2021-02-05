Обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на акции 31 января отправили под арест

Таганский суд Москвы отправил под арест обвиняемого в поджоге машины Росгвардии в столице во время акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Мужчина пробудет под стражей до 31 марта.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)»,— сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук (цитата по ТАСС).

О задержании 26-летнего мужчины московское управление МВД сообщило 3 февраля. До этого было возбуждено уголовное дело по факту поджога (ст. 167 УК РФ).

В России прошло три акции в поддержку господина Навального, на них задержали более 11 тыс. человек. 2 февраля политику заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный, он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

О том, как в РФ впервые за долгое время согласовали акцию «против задержаний и репрессий»,— в материале “Ъ”.