Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины Росгвардии на акции 31 января

26-летний мужчина задержан по подозрению в поджоге автомобиля Росгвардии во время акции протеста 31 января, сообщило ГУ МВД по Москве. Ранее по факту поджога было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет»,— говорится в сообщении МВД. Личность подозреваемого, как и его мотивы, ведомство не уточнило.

Машина загорелась в Вознесенском переулке в Москве. Первичная экспертиза установила, что очаг возгорания был возле заднего колеса автомобиля. Росгвардия и МЧС сообщали, что предварительной причиной пожара были технические неполадки.

Как прошла очередная акция протеста — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».