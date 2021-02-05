Оппозицию позвали к Казанскому кремлю

В Казани оппозиция получила согласие властей на проведение 14 февраля митинга «против задержаний и репрессий» на площади Тысячелетия напротив Казанского кремля. Попасть на территорию кремля протестующие пытались в ходе акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, но закончилось это разгоном и задержаниями. Митинг согласован на 200 человек из-за коронавирусных ограничений. Эксперты называют решение казанских властей «уникальным». Они отмечают, что за время действия противоэпидемиологических мер в России, с марта 2020 года, успешных попыток согласования митингов, похоже, еще не было.

Исполком Казани дал согласие на митинг оппозиции «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» численностью 200 человек (копия ответа мэрии есть у “Ъ”). Акция в столице Татарстана пройдет 14 февраля, сообщил “Ъ” глава регионального отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин. Он подавал уведомление вместе с бывшим главой отделения ПАРНАС Марселем Шамсутдиновым и местным координатором «Левого фронта» Владимиром Колодцевым.

Организаторы предлагали чиновником согласовать несколько площадок. В их числе был сквер на площади Свободы у здания правительства Татарстана, площадки у театра Камала и памятника Муллануру Вахитову. Мэрия согласовала вариант на площади Тысячелетия — прямо напротив Казанского кремля. При этом власти предупредили организаторов, что на мероприятии необходимо выполнять все санитарно-эпидемиологические требования, а участники должны соблюдать дистанцию в 1,5 м.

Поводом для митинга, говорят организаторы, стали жесткие действия силовиков при разгоне несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, которые в Казани, как и в других городах России, состоялись 23 и 31 января. В обоих случаях протестующие пытались пройти на территорию Казанского кремля, но полиция их не пустила. При этом было задержано более 600 человек. Особое возмущение граждан вызвал момент задержания нескольких десятков человек у здания Академии наук Татарстана. Полицейские, свидетельствуют видео в сети, заставили горожан (среди них был, например, доставщик еды) сидеть на снегу на корточках, а потом раздалась команда: «Лицом вниз». В основном участники акций получили штрафы, проведя одну-две ночи в отделе полиции. Несколько человек арестовали — в их числе сотрудники местного штаба Алексея Навального, а также девушка, которая разместила ролик о протестах в TikTok.

У оппозиции есть опыт проведения публичных мероприятий на площади Тысячелетия. В конце 2018 года здесь была акция «Против беспредела властей», а в 2011 году горожане собирались на этой площади протестовать против итогов выборов в Госдуму.

«200 человек — максимальная численность для публичных мероприятий на открытом воздухе во время пандемии COVID-19, как нам объяснили в исполкоме»,— рассказал “Ъ” господин Зинатуллин. Он полагает, что если на митинг соберется большее число граждан, «они, как обычно, будут стоять за оградой». Представитель «Яблока» надеется, что санкций для участников в этом случае «не должно быть»

«Это прямо оттепель какая-то»,— комментирует решение властей казанский политолог Сергей Сергеев. Он, впрочем, называет действия местных властей «объяснимыми»: «Решили смягчить эффект жесткого подавления протестующих, особенно 31 января». По словам господина Сергеева, повестка нового митинга становится «как бы локальной, поскольку общероссийской волны митингов в этот день пока не планируется». Отметим, что в казанском штабе Алексея Навального “Ъ” сообщили, что пока не решили, присоединятся ли местные активисты к согласованному митингу.

Старший партнер правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук не припомнит за время карантинных ограничений в России (с марта 2020 года) успешных попыток согласования митингов с властями. «Публичные мероприятия, включая концерты, выставки, тот же парад Победы, бывали. Но это не политические акции,— вспоминает господин Передрук.— В Поволжье прошлой весной местные коммунисты согласовали одну акцию, но потом согласование отозвали».

Социолог Центра социально-трудовых прав (занимается мониторингом митинговой активности в РФ) Анна Очкина называет разрешение митинга против политических репрессий в Казани «уникальным» на фоне акций протеста в Москве в последние две недели. «Истерия по поводу этих акций и возможность сослаться на пандемические ограничения — обстоятельства, которые делают вроде бы практически невозможным такое согласование»,— удивляется эксперт, хваля «уверенную и разумную позицию региональных властей». Господин Передрук также удивлен выдачей согласования на фоне митингов с массовыми задержаниями в Москве и приветствует решение властей в Казани.

Кирилл Антонов, Казань; Александр Воронов