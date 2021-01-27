Демократы полны отрешимости

В США стартовал второй этап процесса импичмента в отношении и так уже ушедшего на покой экс-президента страны Дональда Трампа. Обвинение передано в Сенат, который и должен будет рассмотреть его по существу.

Их было девять: группа людей в костюмах и масках неспешно вышла из Палаты представителей. «Распорядители импичмента» — де-факто обвинители, прокуроры — размеренно, словно голливудские звезды, под вспышки десятков фотокамер продефилировали через здание Конгресса. Их путь лежал в Сенат: отобранная лично одной из руководительниц Демократической партии Нэнси Пелоси юридическая гвардия передала сенаторам обвинение в адрес бывшего президента Дональда Трампа. Пункт обвинения был один: умышленное провоцирование восстания.

Фото: Melina Mara, Reuters

Впрочем, уже заранее было известно, что сенаторы не приступят к рассмотрению дела по существу незамедлительно.

Законодатели взяли двухнедельную паузу: во-первых, чтобы заняться законотворчеством, а во-вторых, чтобы позволить президенту сформулировать линию защиты.

Была у этого решения еще одна, более деликатная причина: самим республиканцам необходимо было понять, как действовать в изменившихся условиях.

Когда на стыке 2019 и 2020 годов импичмент Дональду Трампу объявляли в первый раз, республиканцы все как один сплотились вокруг своего президента. В этот раз ситуация иная: Дональд Трамп уже не у власти и существенно растерял авторитет в рядах однопартийцев из-за штурма Капитолия, и теперь им надо решать, в какой мере партии целесообразно следовать трамповским курсом.

За предъявление обвинений — именно сам факт такого предъявления именуется импичментом — проголосовали десять республиканцев в Палате представителей. В середине января даже сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в частных разговорах допускает возможность признания президента виновным.

Именно от Сената зависит дальнейшая судьба Дональда Трампа: если за признание его виновным проголосует две трети сенаторов, он будет постфактум отрешен от власти.

Кроме того, после такого отрешения Сенат может простым большинством голосов запретить ему баллотироваться на государственные посты в США.

Именно необходимостью такого запрета многие демократы оправдывают необходимость «отрешения от власти» Дональда Трампа именно сейчас.

Но с самим «отрешением» все довольно сложно: чтобы его добиться, демократам надо переманить на свою сторону 17 сенаторов-республиканцев. Опрос газеты The New York Times показал, что 27 сенаторов из Республиканской партии считают обвинение президента нецелесообразным. 16 человек пока решение не приняли, и семеро на запрос газеты не ответили. Издание отмечает, что противники импичмента делают акцент не на виновности или невиновности президента, а на цели этой инициативы.

«Зачем это вообще нужно? Я думаю, нет ничего более раскалывающего и раздражающего, чем дело об импичменте уже ушедшего президента. Это просто мстительность. Глупость!» — сказал журналистам газеты сенатор-республиканец из штата Висконсин Рон Джонсон.

Тем не менее впереди две недели подготовки, а затем и сам процесс. За это время в «деле Трампа» могут всплыть новые подробности. Так, в понедельник, 25 января, главный инспектор Министерства юстиции страны начал расследование с целью выяснить, пытался ли кто-либо из нынешних или бывших чиновников воспользоваться служебным положением, чтобы помочь Дональду Трампу изменить итоги выборов.

Возможно, дело было начато из-за публикации в The New York Times: газета на основе разговоров с четырьмя источниками выяснила, что в канун Нового года руководитель одного из департаментов Минюста Джеффри Кларк убеждал коллег помочь президенту «отменить» его поражение на выборах. Это происходило несмотря на то, что в целом министерство под руководством исполняющего обязанности генпрокурора Джеффри Розена не нашло доказательств нарушений в процессе голосования и отказало главе государства в создании специальных комиссий и подаче исков.

Господин Кларк даже вступил в переписку с президентом и предложил ему план: глава государства увольняет Джеффри Розена, назначает и. о. генпрокурора самого Джеффри Кларка, а тот, в свою очередь, заставляет законодателей штата Джорджия отменить результаты президентских выборов.

Когда об этих переговорах стало известно, работники Минюста собрались на закрытую встречу и решили, что уволятся в случае отставки господина Розена и это вызовет грандиозный скандал, который навредит Дональду Трампу.

В итоге Джеффри Розен и Джеффри Кларк пришли на личную встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Она напомнила им эпизод реалити-шоу «The Apprentice», которое в свое время вел господин Трамп. После разговора с двумя мужчинами президент решил господина Розена не увольнять. И сам Джеффри Кларк отказался от своего плана по увольнению Джеффри Розена.

Нынешний президент США Джо Байден, который ранее дело об импичменте не комментировал, в понедельник, 25 января, заявил CNN: дело должно быть рассмотрено, даже если оно на некоторое время помешает законотворческой деятельности Сената и утверждению кандидатов в Кабинет господина Байдена. Хотя итог, по мнению президента, заранее предрешен: вряд ли найдутся 17 республиканцев, готовых признать Дональда Трампа виновным.

Как сообщили собеседники телеканала среди соратников господина Байдена, поначалу они рассматривали идею «притормозить» дело об импичменте, чтобы не посвящать первые дни работы нового президента предыдущему главе государства.

Но затем в деле начали появляться все новые эпизоды, и тогда в команде Байдена решили не сдерживать порыв однопартийцев, добивающихся импичмента, и не раскалывать ряды демократов: пусть все идет как идет.

В деле остаются два важных вопроса: планируют ли обвинители вызывать свидетелей по делу и как долго они собираются его рассматривать. Ответов демократы пока не дают.

Алексей Наумов