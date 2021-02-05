Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «С 2007 года, когда на экраны вышел и стал неожиданным хитом боевик "Заложница", в карьере Лиама Нисона начался новый этап. Подвизавшийся до того в основном в драмах и исторических фильмах (не будем также забывать про роль мудрого наставника-джедая в "Звездных войнах"), на шестом десятке актер вдруг переквалифицировался в героя боевиков, надирающего задницы плохим парням, не теряя при этом врожденной ирландской меланхолии во взоре, которая придавала его персонажам эдакой человечинки и до поры до времени вводила в заблуждение потенциальных противников. Поэтому, когда он появляется на экране в образе побитого жизнью ветерана Вьетнама Джима Хэнсона (жена умерла от рака, ранчо банк грозится продать за долги, да и что за ранчо — так, халупа в чистом аризонском поле), зритель сразу понимает, что старика рано списывать со счетов»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Свет Клинтом не сошелся»