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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 6–7 февраля

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4 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российская мелодрама «Кто-нибудь видел мою девчонку?», голливудский боевик «Заступник» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Кто-нибудь видел мою девчонку?
Заступник
Стендап под прикрытием
Поли
Мьюзик
Охотник на монстров
Дьявол в деталях
Зоя
Душа
Чудо-женщина 1984
Кто-нибудь видел мою девчонку? (2020)

Кто-нибудь видел мою девчонку?

Режиссер: Ангелина Никонова
В ролях: Александр Горчилин, Анна Чиповская, Виктория Исакова, Юрий Борисов
Жанр: мелодрама, драма / Россия / 100 мин.
В прокате: с 4 февраля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В прокат выходит мелодрама Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?" по мотивам лирических мемуаров Карины Добротворской, театроведа, ныне — одного из высших функционеров Conde Nast International. На кинофестивале в Сочи фильм вызвал беспрецедентное неприятие критиков, увидевших в нем опошление памяти выдающегося коллеги Сергея Добротворского, экс-мужа Карины, выведенного под псевдонимом Сергей Добровольский (Александр Горчилин). Другой герой этого фильма — и по совместительству автор этого текста — имеет больше, чем кто бы то ни было, прав защищать Сергея Добротворского от "очернителей", но ему почему-то совершенно не хочется этого делать»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Критика чистого вымысла»

Заступник (The Marksman, 2021)

Заступник

Режиссер: Роберт Лоренц
В ролях: Лиам Нисон, Джейкоб Перес, Тереса Руис
Жанр: боевик, криминал, триллер / США / 108 мин.
В прокате: с 4 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «С 2007 года, когда на экраны вышел и стал неожиданным хитом боевик "Заложница", в карьере Лиама Нисона начался новый этап. Подвизавшийся до того в основном в драмах и исторических фильмах (не будем также забывать про роль мудрого наставника-джедая в "Звездных войнах"), на шестом десятке актер вдруг переквалифицировался в героя боевиков, надирающего задницы плохим парням, не теряя при этом врожденной ирландской меланхолии во взоре, которая придавала его персонажам эдакой человечинки и до поры до времени вводила в заблуждение потенциальных противников. Поэтому, когда он появляется на экране в образе побитого жизнью ветерана Вьетнама Джима Хэнсона (жена умерла от рака, ранчо банк грозится продать за долги, да и что за ранчо — так, халупа в чистом аризонском поле), зритель сразу понимает, что старика рано списывать со счетов»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Свет Клинтом не сошелся»

Стендап под прикрытием (2020)

Стендап под прикрытием

Режиссер: Олег Асадулин
В ролях: Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Ефим Шифрин, Владимир Яглыч
Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
В прокате: с 4 февраля

Прокатная компания MEGOGO Studios: «Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это "несмешное" дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научиться смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему»

Поли (Poly, 2020)

Поли

Режиссер: Николя Ванье
В ролях: Франсуа Клюзе, Жюли Гейе, Патрик Тимси
Жанр: семейный / Франция, Бельгия / 102 мин.
В прокате: с 4 февраля

Прокатная компания «Пионер»: «Десятилетняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга»

Мьюзик (Music, 2021)

Мьюзик

Режиссер: Сиа Фурлер
В ролях: Кейт Хадсон, Лесли Одом-младший, Мэдди Зиглер
Жанр: мюзикл, драма / США / 107 мин.
Слоган: «Слушай сердцем»
В прокате: с 4 февраля

Обозреватель Борис Барабанов: «Идея фильма была настоящим вызовом. Главная героиня — девочка-аутист по имени Мьюзик, именно вокруг нее разворачиваются все события. Второго центрального персонажа должен был сыграть Шайя Лабаф, который снимался вместе с Мэдди Зиглер в клипе Sia "Elastic Heart". Однако актер со скандалом выбыл из проекта, и его место заняла Кейт Хадсон, чьи вокальные данные Sia оценила, просто посмотрев любительское рождественское видео в Instagram. Так сложился дуэт Зиглер-Мьюзик и Хадсон в роли ее сводной сестры Казу. После смерти их бабушки Казу приходится взять на себя заботу о Мьюзик. Она изучает мир аутистов, а музыкальные номера с новыми песнями Sia переносят зрителя в мир фантазии сестер»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Расстройство мелодического спектра»

Охотник на монстров (Monster Hunter, 2020)

Охотник на монстров

Режиссер: Пол Андерсон
В ролях: Милла Йовович, Тони Джа
Жанр: боевик, фэнтези, приключения / США, Китай, Германия, Япония / 99 мин.
В прокате: с 28 января

Прокатная компания Sony Pictures: «Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис (Милла Йовович) и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой Артемис объединяет силы с таинственным Охотником (Тони Джа), который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости»

Дьявол в деталях (The Little Things, 2021)

Дьявол в деталях

Режиссер: Джон Ли Хэнкок
В ролях: Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето
Жанр: триллер, детектив / США / 127 мин.
Слоган: «Есть вещи, которые невозможно забыть»
В прокате: с 28 января

Кинокритик Дмитрий Барченков: «По сюжету заместитель шерифа округа Керн по прозвищу Дики (Дензел Вашингтон) едет в командировку в Лос-Анджелес, где уже достаточно долгое время остаются нераскрытыми несколько зверских убийств. Над расследованием работает сержант Джим Бакстер (Рами Малек из "Богемской рапсодии" и сериала "Мистер Робот"). Случайная встреча заставляет героев объединиться в поиске преступника. И совсем скоро под подозрение попадает фанат преступлений Альберт Спарма (блистательная работа Джареда Лето). Только улик против него никаких нет»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Нуар любит троицу»

Интервью с режиссером и актерами фильма — в материале “Ъ-Стиль”

Зоя (2020)

Зоя

Режиссер: Максим Бриус
В ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов
Жанр: драма, исторический, военный / Россия / 105 мин.
Слоган: «Подвиг, который всегда был»
В прокате: с 28 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Кого в фильме "Зоя" нет, так это самой Зои, о которой как о человеке зритель узнает даже меньше, чем из официальных советских биографий. В самом начале она представляет собой усредненный светло-оптимистичный образ школьницы довоенного времени. Сняты "мирные" сцены максимально фальшиво — даже мимика актеров не совпадает с наложенной позже озвучкой. Потом Зоя — просто тело, которое бьют и мучают, превращая в окровавленный кусок мяса. Эти эпизоды поставлены тщательно, натуралистично, с вниманием к деталям, которому не помеха и возрастной рейтинг 12+; разве что аккурат перед сценой группового изнасилования экран милосердно уходит в затемнение…»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Сталин на них есть»

Душа (Soul, 2020)

Душа

Режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс
Жанр: анимационный, фэнтези, приключения / США / 100 мин.
Слоган: «У всех есть душа. И Джо Гарднер найдет свою»
В прокате: с 21 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Смерть настигает Джо Гарднера в самый неподходящий момент: как раз когда он, забросивший по настоянию матери мечты о карьере пианиста и преподающий музыку школьникам, лишенным слуха и интереса к предмету, получает наконец шанс все исправить. Его приглашают выступить с джаз-бандом знаменитой саксофонистки Доротеи. На радостях Джо не замечает ничего вокруг, проваливается в канализационный люк, и тело его отправляется в кому, а душа — в Великое После…»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джаз в конце туннеля»

Чудо-женщина 1984 (Wonder Woman 1984, 2020)

Чудо-женщина 1984

Режиссер: Пэтти Дженкинс
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Робин Райт, Педро Паскаль
Жанр: фэнтези, боевик, приключения / США, Великобритания, Испания / 151 мин.
Слоган: «Новая эра чуда начинается»
В прокате: с 14 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Для поклонников картины сиквел стал одним из самых ожидаемых голливудских проектов — но, как известно, большие надежды могут обернуться еще большими разочарованиями (по иронии судьбы это одна из магистральных тем "Чудо-женщины 1984"). Конечно, как положено продолжению, оно длиннее (пускай всего на 10 минут), громче, ярче. С сумрачных полей Первой мировой и затянутого туманом Лондона действие перенеслось в ослепительно вульгарную рейгановскую Америку 1980-х. Постановщики не пожалели времени и сил на воспроизведение примет эпохи: сверкающих фальшивой позолотой торговых центров, огромных автомобилей, нелепых в своей преувеличенности причесок, макияжа, костюмов — всех этих леопардовых лосин и пластиковых клипсов размером с голову младенца, от ношения которых избавлена только Галь Гадот, играющая Чудо-женщину»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Новые приключения необъяснимы»

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