Прокатная десятка

4 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российская мелодрама «Кто-нибудь видел мою девчонку?», голливудский боевик «Заступник» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Кинокритик Михаил Трофименков: «В прокат выходит мелодрама Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?" по мотивам лирических мемуаров Карины Добротворской, театроведа, ныне — одного из высших функционеров Conde Nast International. На кинофестивале в Сочи фильм вызвал беспрецедентное неприятие критиков, увидевших в нем опошление памяти выдающегося коллеги Сергея Добротворского, экс-мужа Карины, выведенного под псевдонимом Сергей Добровольский (Александр Горчилин). Другой герой этого фильма — и по совместительству автор этого текста — имеет больше, чем кто бы то ни было, прав защищать Сергея Добротворского от "очернителей", но ему почему-то совершенно не хочется этого делать»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Критика чистого вымысла»
Заступник
Кинокритик Юлия Шагельман: «С 2007 года, когда на экраны вышел и стал неожиданным хитом боевик "Заложница", в карьере Лиама Нисона начался новый этап. Подвизавшийся до того в основном в драмах и исторических фильмах (не будем также забывать про роль мудрого наставника-джедая в "Звездных войнах"), на шестом десятке актер вдруг переквалифицировался в героя боевиков, надирающего задницы плохим парням, не теряя при этом врожденной ирландской меланхолии во взоре, которая придавала его персонажам эдакой человечинки и до поры до времени вводила в заблуждение потенциальных противников. Поэтому, когда он появляется на экране в образе побитого жизнью ветерана Вьетнама Джима Хэнсона (жена умерла от рака, ранчо банк грозится продать за долги, да и что за ранчо — так, халупа в чистом аризонском поле), зритель сразу понимает, что старика рано списывать со счетов»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Свет Клинтом не сошелся»
Стендап под прикрытием
Прокатная компания MEGOGO Studios: «Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это "несмешное" дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научиться смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему»
Поли
Прокатная компания «Пионер»: «Десятилетняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга»
Мьюзик
Обозреватель Борис Барабанов: «Идея фильма была настоящим вызовом. Главная героиня — девочка-аутист по имени Мьюзик, именно вокруг нее разворачиваются все события. Второго центрального персонажа должен был сыграть Шайя Лабаф, который снимался вместе с Мэдди Зиглер в клипе Sia "Elastic Heart". Однако актер со скандалом выбыл из проекта, и его место заняла Кейт Хадсон, чьи вокальные данные Sia оценила, просто посмотрев любительское рождественское видео в Instagram. Так сложился дуэт Зиглер-Мьюзик и Хадсон в роли ее сводной сестры Казу. После смерти их бабушки Казу приходится взять на себя заботу о Мьюзик. Она изучает мир аутистов, а музыкальные номера с новыми песнями Sia переносят зрителя в мир фантазии сестер»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Расстройство мелодического спектра»
Охотник на монстров
Прокатная компания Sony Pictures: «Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис (Милла Йовович) и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой Артемис объединяет силы с таинственным Охотником (Тони Джа), который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости»
Дьявол в деталях
Кинокритик Дмитрий Барченков: «По сюжету заместитель шерифа округа Керн по прозвищу Дики (Дензел Вашингтон) едет в командировку в Лос-Анджелес, где уже достаточно долгое время остаются нераскрытыми несколько зверских убийств. Над расследованием работает сержант Джим Бакстер (Рами Малек из "Богемской рапсодии" и сериала "Мистер Робот"). Случайная встреча заставляет героев объединиться в поиске преступника. И совсем скоро под подозрение попадает фанат преступлений Альберт Спарма (блистательная работа Джареда Лето). Только улик против него никаких нет»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Нуар любит троицу»
Интервью с режиссером и актерами фильма — в материале “Ъ-Стиль”
Зоя
Кинокритик Юлия Шагельман: «Кого в фильме "Зоя" нет, так это самой Зои, о которой как о человеке зритель узнает даже меньше, чем из официальных советских биографий. В самом начале она представляет собой усредненный светло-оптимистичный образ школьницы довоенного времени. Сняты "мирные" сцены максимально фальшиво — даже мимика актеров не совпадает с наложенной позже озвучкой. Потом Зоя — просто тело, которое бьют и мучают, превращая в окровавленный кусок мяса. Эти эпизоды поставлены тщательно, натуралистично, с вниманием к деталям, которому не помеха и возрастной рейтинг 12+; разве что аккурат перед сценой группового изнасилования экран милосердно уходит в затемнение…»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Сталин на них есть»
Душа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Смерть настигает Джо Гарднера в самый неподходящий момент: как раз когда он, забросивший по настоянию матери мечты о карьере пианиста и преподающий музыку школьникам, лишенным слуха и интереса к предмету, получает наконец шанс все исправить. Его приглашают выступить с джаз-бандом знаменитой саксофонистки Доротеи. На радостях Джо не замечает ничего вокруг, проваливается в канализационный люк, и тело его отправляется в кому, а душа — в Великое После…»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джаз в конце туннеля»
Чудо-женщина 1984
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для поклонников картины сиквел стал одним из самых ожидаемых голливудских проектов — но, как известно, большие надежды могут обернуться еще большими разочарованиями (по иронии судьбы это одна из магистральных тем "Чудо-женщины 1984"). Конечно, как положено продолжению, оно длиннее (пускай всего на 10 минут), громче, ярче. С сумрачных полей Первой мировой и затянутого туманом Лондона действие перенеслось в ослепительно вульгарную рейгановскую Америку 1980-х. Постановщики не пожалели времени и сил на воспроизведение примет эпохи: сверкающих фальшивой позолотой торговых центров, огромных автомобилей, нелепых в своей преувеличенности причесок, макияжа, костюмов — всех этих леопардовых лосин и пластиковых клипсов размером с голову младенца, от ношения которых избавлена только Галь Гадот, играющая Чудо-женщину»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Новые приключения необъяснимы»