Нуар любит троицу

В прокат выходит криминальный триллер Джона Ли Хэнкока «Дьявол в деталях» (The Little Things), главные роли в котором сыграли три обладателя премии «Оскар»: Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето. Юлии Шагельман фильм напомнил лучшие образцы «лос-анджелесских нуаров» тридцатилетней давности.

Режиссер Джон Ли Хэнкок, больше всего известный по аккуратным биографическим драмам вроде «Невидимой стороны» (2009) или «Спасти мистера Бэнкса» (2013), картинам того рода, которые непременно приносят сыгравшим в них актерам пару-тройку номинаций и забываются уже на следующий год, написал сценарий «Дьявола в деталях» в 1993 году для Стивена Спилберга. Однако тот отказался от проекта, сочтя историю слишком мрачной, и на разных этапах к нему в качестве режиссеров были приписаны Клинт Иствуд, Уоррен Битти и Дэнни Де Вито. Затем сценарий зажил своей жизнью, путешествуя по кабинетам голливудских продюсеров, пока Хэнкок не взял его в свои руки почти тридцать лет спустя.

Уже на этапе замысла это было ретро, отсылавшее к жестким полицейским детективам 1970-х и еще дальше — к классическим нуарам 1940-х. Выйдя на экраны сейчас, фильм и вовсе выглядит приветом из другого времени, как будто не только его действие разворачивается в 1990 году, но и сам он был снят тогда же. Дело даже не в том, что многие ключевые моменты сюжета завязаны на отсутствии сотовой связи и интернета и том, что ДНК-анализ тогда находился в зачаточном состоянии и в расследованиях широко не применялся. Скорее в самом настроении этой неспешной, серьезной, лишенной даже намека на ревизионистскую иронию картины, опирающейся не на экшен (его здесь почти нет), а на характеры; в том уважении, с которым автор относится к своим персонажам-копам; в страстном желании отделить добро от зла, даже если границы между ними не всегда отчетливы. Наконец, в том, каким непарадным, потрепанным и пыльным предстает на экране Лос-Анджелес — ушедшая натура обшарпанных многоквартирных домов, плохо освещенных улиц, мелких полулегальных лавочек, прячущихся за грязными стеклянными дверями.

Джо «Дик» Дикон (Дензел Вашингтон) когда-то работал здесь детективом, но за пять лет до основных событий перебрался в сельский округ Керн, где служит помощником шерифа и выполняет рутинные задания. Одно из них — забрать в офисе лос-анджелесского шерифа важную улику — приводит его на старое место работы, где молодой амбициозный детектив Джим Бакстер (Рами Малек) занят поисками серийного убийцы, на счету которого уже четыре жертвы. О пятой сообщают в присутствии Дика, и Бакстер, наслышанный о блестящем послужном списке ветерана, решает привлечь его к расследованию. Тот соглашается почти сразу — то ли вопреки тому, что при одном взгляде на фотографии нового дела его начинают одолевать воспоминания о призраках из собственного прошлого, то ли именно поэтому.

Динамика между персонажами Вашингтона и Малека, пожалуй, единственная неожиданность в картине, расписанной по хорошо знакомым любому взрослому зрителю законам жанра. При первом взгляде на них кажется, что нас ждет неизбежное столкновение молодости и опыта, честолюбия и человечности, стремления все делать по правилам и понимания, что правила не всегда применимы. Однако после первого же осмотра места преступления становится понятно, что у этих двоих больше общего, чем можно было бы подумать. Несмотря на аккуратные костюмчики и общее впечатление мальчика-отличника, которое производит Бакстер, он — к добру или к худу — движется по тому же пути, который когда-то прошел Дикон и который меньше чем за полгода привел его к разводу, сердечному приступу и увольнению.

На втором часу фильма дуэт главных героев превращается в трио, когда к нему присоединяется Джаред Лето в роли основного подозреваемого Альберта Спармы. Он привносит в идеальный баланс, сложившийся между Бакстером и Диконом, ноту хаоса и неопределенности, а каждая сцена с его участием заряжена таким нервным электричеством, что хочется простить даже самые нелепые сюжетные ходы, которых по мере приближения к финалу становится все больше. Кульминация, разыгранная в какой-то бесконечной пустоши под Лос-Анджелесом, как и несколько предшествующих моментов, заставляет вспомнить «Семь» (1997), однако «Дьяволу в деталях» несвойственна опустошающая душу жестокость этого фильма: Хэнкок, в отличие от Финчера, все-таки оставляет своим героям право на отпущение грехов.