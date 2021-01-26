«Я понял, почему выбрал актерскую профессию» Дензел Вашингтон, Джаред Лето и Джон Ли Хэнкок — о новой картине «Дьявол в деталях»

В российский прокат выходит психологический триллер Джона Ли Хэнкока «Дьявол в деталях», главные роли в котором исполнили обладатели премии «Оскар» Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето. Специально для «Коммерсантъ Стиль» накануне премьеры Дмитрий Барченков связался с режиссером и артистами, чтобы выяснить их отношение к мрачным историям про 1990-е и друг к другу.

Без малого 28 лет назад режиссер Джон Ли Хэнкок, известный по фильмам «Невидимая сторона» с Сандрой Буллок, «Основатель» с Майклом Китоном и «В погоне за Бонни и Клайдом» для Netflix, написал сценарий фильма «Дьявол в деталях» — сурового психологического триллера про серию убийств, якобы происшедших в октябре 1990 года. Но добраться до реализации сюжета у Ли Хэнкока вышло только в начале 2020-х.

По сюжету заместитель шерифа округа Керн по прозвищу Дики (Дензел Вашингтон) едет в командировку в Лос-Анджелес, где уже достаточно долгое время остаются нераскрытыми несколько зверских убийств. Над расследованием работает сержант Джим Бакстер (Рами Малек из «Богемской рапсодии» и сериала «Мистер Робот»). Случайная встреча заставляет героев объединиться в поиске преступника. И совсем скоро под подозрение попадает фанат преступлений Альберт Спарма (блистательная работа Джареда Лето). Только улик против него никаких нет.

В видеоинтервью «Коммерсантъ Стиль» Джон Ли Хэнкок рассказывает, почему не мог снять нуарного «Дьявола в деталях» больше 20 лет и какое кино показывал всем участникам съемочной площадки, а Джаред Лето и Дензел Вашингтон наконец-то выясняют возраст друг друга.

Беседовал Дмитрий Барченков

Монтаж Ольга Краснова