Договор дороже санкций

Еще одним доводом российской компании была утрата Posco права на взыскание долга. По мнению ответчика, оно перешло к Корейской торговой страховой корпорации (K-SURE) в порядке суброгации (переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба). В подтверждение «Ориннокс» ссылался на направленную ему 4 августа 2026 года претензию от K-SURE о погашении долга по восьми контрактам с Posco. Но корейская компания пояснила, что K-SURE как госкорпорация лишь оказывает содействие корейским экспортерам во взыскании задолженности с иностранных покупателей, а письмо не подтверждает переход права требования к страховщику. К тому же в ходе процесса в SHIAC «Ориннокс» не заявлял, что Posco является ненадлежащим истцом, а K-SURE не участвовала в арбитраже. Суд РФ принял эти объяснения, указав, что они подтверждаются письмом страховщика от 15 сентября 2026 года.