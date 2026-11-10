Договор дороже санкций
Южнокорейской компании разрешили взыскать в РФ долг с нижегородского «Ориннокса»
Российский суд разрешил принудительно исполнить в РФ решение Шанхайского арбитража о взыскании в пользу южнокорейской Posco International Corp. с российского «Ориннокса» $267 тыс. долга за поставку товаров. Должник пытался воспрепятствовать исполнению, ссылаясь на происхождение компании-взыскателя из недружественного государства и сложности с перечислением денег. Но нижегородский суд эти аргументы отклонил.
Арбитражный суд Нижегородской области опубликовал определение по признанию решения Шанхайского международного арбитражного центра (SHIAC). Спор возник из-за неоплаты нижегородским ООО «Ориннокс» товаров, поставленных ему Posco International Corp. по восьми контрактам. В августе 2025 года SHIAC обязал российскую компанию погасить $267 тыс. задолженности и уплатить проценты. Поскольку «Ориннокс» добровольно решение не исполнил, Posco обратилась за его принудительным исполнением на территории РФ в Арбитражный суд Нижегородской области. «Ориннокс» против этого возражал.
Поставка требует оплаты
Российская компания в суде заявила, что исполнение решения арбитража будет нарушать российское валютное и антисанкционное законодательство. Но нижегородский суд пояснил, что президентский указ №95 от 5 марта 2022 года, устанавливающий особый порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами, не распространяется на долги по договорам поставки. А сам взыскатель не подпадает под контрсанкционное законодательство, так как у Posco имеются официальные представительства в РФ и счета в российском банке, отмечается в решении.
Оснований для отказа признать и исполнить решение SHIAC по Нью-Йоркской конвенции 1958 года российский суд тоже не увидел. «Ориннокс» был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения арбитража, и ему направлялись документы по делу.
Отдельно нижегородский суд отметил, что между Россией и КНР действует договор 1992 года о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.
Вполне надлежащий истец
Еще одним доводом российской компании была утрата Posco права на взыскание долга. По мнению ответчика, оно перешло к Корейской торговой страховой корпорации (K-SURE) в порядке суброгации (переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба). В подтверждение «Ориннокс» ссылался на направленную ему 4 августа 2026 года претензию от K-SURE о погашении долга по восьми контрактам с Posco. Но корейская компания пояснила, что K-SURE как госкорпорация лишь оказывает содействие корейским экспортерам во взыскании задолженности с иностранных покупателей, а письмо не подтверждает переход права требования к страховщику. К тому же в ходе процесса в SHIAC «Ориннокс» не заявлял, что Posco является ненадлежащим истцом, а K-SURE не участвовала в арбитраже. Суд РФ принял эти объяснения, указав, что они подтверждаются письмом страховщика от 15 сентября 2026 года.
В заключение нижегородский суд подчеркнул, что сама по себе регистрация кредитора в Южной Корее «не может нивелировать нарушение прав» и не освобождает российского контрагента от ответственности за нарушение договорных обязательств. Доказательств же совершения Posco недружественных действий в отношении РФ ответчик не предоставил.
В итоге суд постановил привести в исполнение решение Шанхайского арбитража и выдать Posco International исполнительный лист на взыскание $267 тыс. и процентов за просрочку.
“Ъ” направил запросы Posco International и «Оринноксу».
Суд применил законодательство
Решение суда — пример «применения законодательства, а не ситуации, когда суды принимают на веру политические заявления», считает партнер Denuo Андрей Панов. Иногда российские стороны ссылаются на контрмеры, когда у них нет законных оснований для возражений, надеясь на триггер для суда, подтверждает ведущий юрист АБ КИАП Анастасия Рябова, но нижегородский суд грамотно подошел к вопросу, отклонив довод об антисанкциях. Хотя регистрация в недружественной стране может приводить к применению контрсанкционного регулирования (например, возвращению займов только на счета типа С), она не ведет к утрате таким лицом всех прав в России, продолжает господин Панов. Само по себе происхождение кредитора из недружественного государства не является основанием для отказа в удовлетворении его требований, уточняет госпожа Рябова.
2,6 миллиарда рублей
заявлено в требованиях об исполнении в России иностранных судебных и арбитражных решений, поступивших в государственные арбитражные суды РФ в 2025 году
Кроме того, отмечает Андрей Панов, суд указал на наличие у заявителя банковских счетов в РФ, благодаря чему исполнение не потребует трансграничных платежей. Управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский добавляет, что отсутствие такого счета, согласно пункту 20 обзора Верховного суда РФ № 8/2026, является основанием для отказа в исполнении решения в пользу лица из недружественного государства по причине противоречия публичному порядку. Российские суды с 2022 года расширили понятие публичного порядка, но к дружественной КНР такие барьеры обычно не применяются, говорит руководитель практики разрешения споров юрфирмы «Цзиньши» Денис Аулов. На сегодня, по его словам, нет подтвержденных отказов признавать решения шанхайских арбитражей в России.