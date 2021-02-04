Расстройство мелодического спектра

В России одновременно с остальным миром выходит в прокат «Мьюзик» — режиссерский дебют австралийской певицы и одного из самых успешных сочинителей песен XXI века Sia — Сиа Фурлер. Борис Барабанов выяснял, может ли хорошая идея для клипа сработать в мюзикле и полнометражном фильме.

В основе «Мьюзик» лежит короткий рассказ, который Sia написала в 2007 году — в период, когда формально она еще работала в инди-группе Zero 7, но уже разгоняла свою сольную карьеру и сочиняла песни с топовыми продюсерами Грегом Керстином и Сэмюэлем Диксоном. Ее песня «Breathe Me» уже прозвучала в сериале «Клиент всегда мертв», ее сочинительские таланты оценили ведущие мировые звезды, но до успеха песни «Diamonds» в исполнении Рианны было еще целых пять лет. И только в 2014 году вышел в свет сольный альбом Sia «1000 Forms of Fear», продемонстрировавший новый подход к поп-продукту.

Центральным персонажем клипов на главный хит альбома, «Chandelier», и другие его песни стала не исполнительница, а девочка-подросток Мэдди Зиглер, которая олицетворяла ребенка, живущего внутри взрослой женщины. Главным инструментом новых видео стала хореография, за которую отвечал Райан Хэффингтон. Он создал целый танцевальный язык, в корне отличающийся от «синхронных» танцев, которые было привычно видеть в клипах поп-звезд. Все рваные, бессвязные движения Мэдди Зиглер были точно вписаны в декорации. При этом акцент делался на мелкие детали мимики юной артистки, на движения каждого пальца, даже каждой фаланги. Белый парик Мэдди Зиглер рифмовался со сценическим образом Sia, которая как раз в этот период решила спрятать свое лицо, петь на концертах под инструментальную фонограмму и выступать на сцене спиной к аудитории.

Sia получила в лице танцовщицы идеального партнера. Вместе с ней, Райаном Хэфтингтоном, а также режиссером Дэниелом Эскиллом и оператором Себастьяном Уинтером певица смогла создать вселенную, которая стала местом действия клипов и концертных шоу в поддержку «1000 Forms of Fear» и следующего альбома «This is Acting» (2016). Одно из этих шоу могли посмотреть и российские зрители (подробнее — в “Ъ” от 6 августа 2016 года).

Успех первых клипов с Мэдди Зиглер был настолько оглушительным, что уже в 2015 году на Венецианском кинофестивале Sia объявила о создании полнометражного фильма. Над сценарием она работала вместе с детским писателем Далласом Клейтоном. В ранних версиях проект не предполагал музыкальных номеров. Но было бы странно, если бы Sia не поддалась соблазну перенести тщательно разработанный мир своих клипов на экран, тем более что вся ее команда осталась рядом, а продюсировать фильм взялся бизнесмен, владелец Warner Music Group Лен Блаватник. Съемки прошли летом 2017 года.

Идея фильма была настоящим вызовом. Главная героиня — девочка-аутист по имени Мьюзик, именно вокруг нее разворачиваются все события. Второго центрального персонажа должен был сыграть Шайя Лабаф, который снимался вместе с Мэдди Зиглер в клипе Sia «Elastic Heart». Однако актер со скандалом выбыл из проекта, и его место заняла Кейт Хадсон, чьи вокальные данные Sia оценила, просто посмотрев любительское рождественское видео в Instagram. Так сложился дуэт Зиглер-Мьюзик и Хадсон в роли ее сводной сестры Казу.

После смерти их бабушки Казу приходится взять на себя заботу о Мьюзик. Она изучает мир аутистов, а музыкальные номера с новыми песнями Sia переносят зрителя в мир фантазии сестер. Песни скоро выйдут отдельным альбомом. Еще одним важным и тоже поющим персонажем становится сосед Мьюзик Ибо, на роль которого Sia заполучила еще одну поющую суперзвезду — Лесли Одома-младшего из сенсационного бродвейского мюзикла «Хэмилтон». А в ролях второго плана снялись Генри Роллинз и Джульетт Льюис. Так что режиссер-дебютант могла не переживать ни за музыкально-исполнительскую, ни за зрелищную составляющую. Рядом были люди, которым она полностью доверяла.

Фильм еще не появился на экранах, но его авторов уже обвинили в том, что на роль девочки с расстройством аутистического спектра взяли здоровую актрису. На языке «новой этики» это называется «эйблизм» — системная дискриминация и социальное предубеждение против людей с инвалидностью, хроническими соматическими или психическими расстройствами. Среди прочего поступили упреки от актеров, которые страдают аналогичными расстройствами. «Может, вы просто плохие актеры?» — отвечала Sia в Twitter и предлагала сначала посмотреть фильм, а уже потом судить исполнительницу главной роли.

Теперь, когда фильм вышел, понятно, что юная Мэдди Зиглер проделала для «Мьюзик» блестящую актерскую работу. В свое время, пригласив девочку в клипы, Sia, возможно, сделала главный выбор в своей жизни. Фильм это только подтвердил. А упреки в «эйблизме» наводят на мысли о том, как отреагировала бы сейчас рассерженная общественность на роль Дастина Хоффмана в эталонном «Человеке дождя».

За пять лет Sia довела-таки до финиша проект мечты, пережив смену одного из главных актеров, увеличение бюджета с $4 млн до $16 млн, травлю в соцсетях и бесконечные переносы премьеры. Но, решив добавить в «Мьюзик» яркие клиповые номера, Sia утяжелила конструкцию, и ее режиссерского опыта оказалось недостаточно, чтобы без малого два часа фильма пролетели незаметно. Однако фанаты Sia будут в восторге. Рассматривать фильм стоит именно как продолжение ее клипов. «Мьюзик» — не «Человек дождя» с танцами. Скорее это один из ответов на вопрос, что же за история началась в «Chandelier».