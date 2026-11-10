«Самолет» перенес выкуп облигаций из-за сбоя у банка
Девелопер «Самолет» не смог выкупить биржевые облигации серии БО-П05 по требованию владельцев в установленную дату — 9 ноября. По данным Мосбиржи на 17:47 мск, акции девелопера упали на 12,37%, до 287 руб. за бумагу.
«По технической причине на стороне банка "Самолет" вчера, 09.11.2026 года, перевел необходимую сумму для исполнения обязательств по оферте в 18:31. Завтра, 11.11.2026 года "Самолет" исполнит оферту», — сообщила компания в Telegram.
Речь идет о бумагах, владельцы которых направили требования о выкупе в период с 28 октября по 3 ноября включительно. Это облигации серии БО-П05 с идентификационным номером выпуска 4В02-05-16493-А-001Р и ISIN RU000A100Q50.