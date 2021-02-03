Свет Клинтом не сошелся

В прокат выходит фильм Роберта Лоренца «Заступник» (The Marksman), снятый так, как будто главная роль в нем предназначалась Клинту Иствуду, хотя при этом на деле сыграл ее Лиам Нисон. Юлия Шагельман с сожалением констатирует, что это не единственная незадача фильма.

С 2007 года, когда на экраны вышел и стал неожиданным хитом боевик «Заложница», в карьере Лиама Нисона начался новый этап. Подвизавшийся до того в основном в драмах и исторических фильмах (не будем также забывать про роль мудрого наставника-джедая в «Звездных войнах»), на шестом десятке актер вдруг переквалифицировался в героя боевиков, надирающего задницы плохим парням, не теряя при этом врожденной ирландской меланхолии во взоре, которая придавала его персонажам эдакой человечинки и до поры до времени вводила в заблуждение потенциальных противников. Поэтому, когда он появляется на экране в образе побитого жизнью ветерана Вьетнама Джима Хэнсона (жена умерла от рака, ранчо банк грозится продать за долги, да и что за ранчо — так, халупа в чистом аризонском поле), зритель сразу понимает, что старика рано списывать со счетов. Тем более что оригинальное название фильма — «Меткий стрелок», и оно, как и положено, выстрелит скорее рано, чем поздно.

Впрочем, сначала Джим только тоскливо объезжает свои владения на стареньком пикапе в компании любимого пса да сдает пограничному контролю нелегалов, которые как раз в этих местах пешком переходят границу с Мексикой. Причем делает он это не из каких-то идеологических соображений, а просто для порядка — хотя американский флаг во дворе и дробовик в багажнике явно указывают на консервативно-патриотические взгляды, Хэнсон, кажется, равнодушен абсолютно ко всему в этой жизни, включая политику. Однажды ему попадаются молодая женщина (Тереса Руис) с сыном (Джейкоб Перес), которые пытаются пролезть на территорию США через дырку в заборе, в то время как за ними гонятся нехорошие люди на больших черных машинах. Завязывается перестрелка, женщина погибает, но прежде умоляет Джима отвезти ее сына к родне в Чикаго.

Поначалу он этого делать вовсе не собирается и передает мальчишку в руки властям, однако известие, что того собираются вернуть на родину, а также пачки денег в окровавленном рюкзаке его матери заставляют Джима передумать. Еще какое-то количество экранного времени уходит на угрызения совести, но в конце концов Хэнсон и юный Мигель отправляются в путь, а бандиты, разумеется, гонятся за ними (главного мексиканского мордоворота играет колумбиец Хуан Пабло Раба из сериала «Нарко» — и правда, какая разница, ведь все эти латиносы на одно лицо).

И все это время, несмотря на старания Нисона придать своему герою потертой основательности, не оставляет ощущение, что он тут не на своем месте. Понятнее становится, если взглянуть на фильмографию Роберта Лоренца: «Заступник» — всего вторая его режиссерская работа (и первая сценарная), а последние почти двадцать лет он выступал продюсером фильмов Клинта Иствуда. В их числе были, например, «Гран Торино» (2008) и «Снайпер» (2014), на которые Лоренц в своей новой картине ориентируется наиболее откровенно — как и на «Наркокурьера» (2018), в съемках которого он не участвовал, но фильм явно видел и полюбил всей душой.

Да и в целом «Заступник» выглядит пастишем из мотивов, идей и сценарных элементов поздних иствудовских фильмов. Тут и жестоковыйный старик (пускай Нисону до этого определения еще лет десять), давно разочарованный в жизни и в людях, но все равно поступающий правильно, потому что так надо; и его растущая привязанность к мальчику, которого он вначале воспринимает как обузу; и ремарки в адрес правительства, которое «должно наконец разобраться с этим бардаком». Однако без иствудовской харизмы и весомости его присутствия на экране, заработанной за бесконечную карьеру, все это превращается в совершенно беспомощный набор штампов. Каждый следующий поворот сюжета очевиден с самого начала, а попыткам выжать из зрителя эмоции отчаянно недостает искренности, хотя Лоренц ради такого дела не пожалел даже собачку. В какой-то момент Клинт все-таки появляется в кадре (герои смотрят в номере мотеля вестерн 1968 года «Вздерни их повыше»), но все, что в итоге запоминается из фильма,— это его отсутствие.