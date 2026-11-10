«Ситуация требует серьезных экспертных оценок»

В этой связи будет интересно напомнить основные новации министра войны. Главная из них заключается в изгнании левой идеологии толерантности. Глава Пентагона полностью упразднил в армии офисы разнообразия, равенства и инклюзивности, запретил проведение «месяцев идентичности» и вернул ограничения на службу для трансгендеров («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, господин министр потребовал убрать из вооруженных сил «толстых генералов» и «бородачей», а также ввел единые жесткие нормативы физической подготовки без гендерных поблажек.