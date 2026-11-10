«Ситуация требует серьезных экспертных оценок»
Дмитрий Дризе — о возможном импичменте главе Пентагона
«Фарс и политический спектакль». Так глава Пентагона прокомментировал попытки объявить ему импичмент. Проект резолюции Конгресса содержит обвинения по восьми эпизодам, в том числе арест Николаса Мадуро и противостояние с Ираном. Дональд Трамп заявил, что действующий министр выиграл две войны, и пообещал ему всяческую поддержку. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Пита Хегсета в итоге сделают крайним.
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Проект резолюции об импичменте внес главный оппонент Дональда Трампа в Республиканской партии — уходящий конгрессмен Томас Мэсси, которого не стоит путать с известным футболистом. Он известен своей антивоенной позицией. В мае Мэсси проиграл партийные праймериз. Действующий президент США официально поддержал другого кандидата, Эда Галлрейна, и тот в итоге победил на промежуточных выборах. Так что при желании все происходящее можно назвать личной местью.
Мэсси обвиняет Хегсета по восьми эпизодам, среди них: похищение Мадуро, расстрелы лодок предположительно наркокурьеров в Карибском море, а также война с Ираном и даже с Йеменом. То есть речь идет практически обо всех главных решениях 47-го президента США.
Впрочем, вопрос можно поставить и по-другому. Хегсета делают крайним, выводя из-под удара самого Трампа. По сути, министр всего лишь исполнитель решений верховного главнокомандующего. Иными словами, министра войны приносят в жертву ради спасения нынешнего курса. Другой вопрос, насколько такое подношение удовлетворит ненасытных победителей-демократов. Трамп намерен защищать Хегсета, а Мэсси называют полным неудачником.
В этой связи будет интересно напомнить основные новации министра войны. Главная из них заключается в изгнании левой идеологии толерантности. Глава Пентагона полностью упразднил в армии офисы разнообразия, равенства и инклюзивности, запретил проведение «месяцев идентичности» и вернул ограничения на службу для трансгендеров («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, господин министр потребовал убрать из вооруженных сил «толстых генералов» и «бородачей», а также ввел единые жесткие нормативы физической подготовки без гендерных поблажек.
Хегсет признал роль дронов в современной войне, что, по сути, означает признание технологического отставания главной армии мира от существующих реалий. Как и порочности идеологической составляющей, которая мешает готовиться к реальным боевым действиям. На этот счет можно допустить циничное замечание. Если заниматься идентичностью, разнообразием и гендерным равенством, на войну времени точно не хватит.
Логично тогда задать очередной вопрос. Если победители-демократы в итоге все это вернут обратно, насколько укрепится обороноспособность Соединенных Штатов и всего западного мира в целом? Впрочем, это всего лишь поверхностное наблюдение. Ситуация гораздо сложнее и требует серьезных экспертных оценок.
Возможно, импичмент господину Хегсету, бывшему телеведущему, который некогда грешил невоздержанностью по части алкоголя, изменит обстановку к лучшему. Хотя сейчас время такое, что не всегда понятно, где хорошо, а где плохо.