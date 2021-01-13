Новые приключения необъяснимы

В прокат выходит «Чудо-женщина 1984» Пэтти Дженкинс — продолжение супергеройской саги о похождениях бессмертной амазонки Дианы, вынужденной снова спасать человечество, на этот раз от ядерной войны и чрезмерной алчности. По мнению Юлии Шагельман, в раздутом и бессвязном сиквеле будет трудновато отыскать даже те редкие достоинства, которые наличествовали в первой части.

Вышедшая на экраны в 2017 году «Чудо-женщина» была обречена войти в историю: это был первый фильм про супергероиню женского пола, который крупная студия доверила режиссеру-женщине — Пэтти Дженкинс, прославившейся дискомфортной криминальной драмой «Монстр» о серийной убийце-лесбиянке. Кроме того, компания DC Comics в кои-то веки обошла на повороте своего главного конкурента Marvel и выпустила картину в самый подходящий момент, когда благодаря движению MeToo борьба за расширение женских прав стала самой горячей темой. А что могло ее символизировать лучше, чем образ непобедимой амазонки? В этом контексте вопрос о качестве фильма и о том, насколько он в действительности феминистский (ведь в нем, по сути, не было полноценных женских персонажей за вычетом главной героини, а ее облик и характер вполне соответствовали старым добрым патриархальным идеалам), отошел на второй план. «Чудо-женщина» была с восторгом встречена как критикой, так и зрителями, собрав в мировом прокате почти $822 млн.

Для поклонников картины сиквел стал одним из самых ожидаемых голливудских проектов — но, как известно, большие надежды могут обернуться еще большими разочарованиями (по иронии судьбы, это одна из магистральных тем «Чудо-женщины 1984»). Конечно, как положено продолжению, оно длиннее (пускай всего на 10 минут), громче, ярче. С сумрачных полей Первой мировой и затянутого туманом Лондона действие перенеслось в ослепительно вульгарную рейгановскую Америку 1980-х. Постановщики не пожалели времени и сил на воспроизведение примет эпохи: сверкающих фальшивой позолотой торговых центров, огромных автомобилей, нелепых в своей преувеличенности причесок, макияжа, костюмов — всех этих леопардовых лосин и пластиковых клипсов размером с голову младенца, от ношения которых избавлена только Галь Гадот, играющая Чудо-женщину (каковая в этом прекрасном новом мире скрывается под псевдонимом Диана Принс). Эти же детали служат в фильме источником, прямо скажем, незамысловатых шуток, хотя российского зрителя, как всегда, больше развеселят представители нашей родной «империи зла» в неизменных ушанках, появляющиеся на экране ближе к концу картины и напоминающие, что на дворе в полном разгаре холодная война и гонка вооружений.

Сценарий, написанный самой Пэтти Дженкинс в соавторстве с Джеффом Джонсом и Дейвом Каллахэмом, представляет собой мешанину из обычных комиксовых тропов и неизящных отсылок к современным обстоятельствам, которая выстроена вокруг древнего магического артефакта — камня, исполняющего желания (причем во всем Смитсоновском институте никто не может прочесть начертанное на нем латинское изречение, кроме Дианы,— на то она и чудо). Еще здесь целых два главных злодея: один недвусмысленно похож на Трампа (Педро Паскаль в чудовищном парике), а другой, точнее, другая — незаметная серая мышка в очках (Кристен Уиг), которая тоже захотела быть сильной и независимой, но, как и в первом фильме, такие выкрутасы тут позволены только одной женщине.

Вообще, для «прогрессивного» блокбастера у «Чудо-женщины 1984» на удивление консервативная философия. И выражается она даже не в том, что самая выдающаяся женщина Вселенной, оказывается, провела без малого 70 лет в тоске по умершему возлюбленному и добровольном целибате, а вернув его с того света с помощью волшебного камня, готова отказаться ради него от всех своих суперспособностей (этой сюжетной линии отнюдь не помогает то, что мужчину мечты играет Крис Пайн). Главный месседж картины, если очистить его от шаблонной риторики о спасении мира, заключается в том, что о чем-то мечтать, чего-то хотеть и к чему-то стремиться — занятие вредное и опасное, ни к чему хорошему оно не приводит. Куда как лучше довольствоваться теми картами, которые раздала судьба, какими бы скромными они ни были. Если же понадобится спастись от уличных хулиганов, предотвратить следующую мировую войну или прочитать что-нибудь на латыни, то «Чудо-женщина 3» уже в работе.