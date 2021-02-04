Отвернуться нельзя разговаривать

В четверг начинается визит в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Предыдущий визит такого уровня в Россию состоялся в марте 2017 года. Символ нынешней встречи — фраза Борреля «Я не разделяю мнение, что, когда все плохо, не надо разговаривать». В ней емко отразились и плачевное состояние отношений России и ЕС, и настрой на диалог.

И в России, и в Евросоюзе сегодня существуют две полярные точки зрения на диалог друг с другом. Президент РФ Владимир Путин в недавней речи на Давосском форуме в очередной раз призвал к сотрудничеству. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в декабре 2020 года, что Москва может и прекратить временно диалог с ЕС.

В Евросоюзе Дания, страны Балтии, Польша, Италия, Нидерланды и Румыния, а также Европарламент призывали ввести новые санкции в отношении России в связи с действиями российской полиции 23 января и критиковали визит Борреля.

В то же время сам верховный представитель и другие страны ЕС сохраняют более прагматичный подход.

Ожидать прорывов в связи с визитом не стоит.

Во-первых, ни у Евросоюза, ни у России нет экзистенциальной потребности в сотрудничестве; к конфронтации они приспособились, сохранив при этом необходимую (пока) для обеих сторон торговлю углеводородами. Более того, ЕС ныне сконцентрирован на преодолении пандемии и восстановлении своего экономического роста.

Во-вторых, никуда не исчезли те фундаментальные проблемы, которые привели к расколу 2014 года. Для России это признание ее статуса странами Запада и стремление к изменению системы безопасности в Европе, для Евросоюза — территориальная целостность Украины.

В-третьих, и в Москве, и в Брюсселе убеждены, что время работает на них, следовательно, торопиться с сотрудничеством ценой собственных убеждений не стоит.

Москва считает, что международные отношения претерпевают глубокие изменения, в результате чего позиции Запада ослабевают. Брюссель же убежден, что социально-экономические проблемы и старение политической элиты приведут к переменам в России.

Но и в этой обстановке круг вопросов для диалога у Москвы и Брюсселя широк. Стороны по-разному формулируют предмет предстоящей дискуссии. Согласно МИД России, это ситуация в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на пространстве СНГ; особо отмечены иранская ядерная программа и урегулирование в Нагорном Карабахе. Жозеп Боррель же выделил в качестве ключевой для визита проблему «астанизации» Россией и Турцией конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе (то есть формирования механизмов урегулирования кризисов, альтернативных существующим в ООН с доминированием стран Запада).

Таким образом, обсуждение конкретных проблем будет тесно увязано с концептуальными подходами к урегулированию кризисов. При этом приход администрации президента США Джо Байдена открывает возможности для прогресса на иранском и, возможно, ближневосточном направлениях.

В программе визита Борреля не обозначены, однако, вопросы энергетического перехода и предотвращения изменения климата. А между тем именно они на сегодня ключевые и для восстановления экономики Евросоюза, и с точки зрения его внешней деятельности. Не случайно Совет ЕС одобрил 25 января тезисы о климатической и энергетической дипломатии. Это прямо влияет на экономические отношения России и Евросоюза, где продолжает доминировать торговля углеводородами.

Стороны стоят перед выбором: лишь сохранять существующие связи с перспективой их постепенного исчезновения или уже сегодня начать работу над переформатированием экономической основы сотрудничества в сторону развития возобновляемых источников, водородных технологий и предотвращения изменения климата.

Пока Россия и ЕС ограничиваются очень рамочными обсуждениями и экспертными дискуссиями, а время на принятие решений уходит.

Вакцинация — это еще одна сфера, где Россия и ЕС могли бы расширить диалог и взаимодействие. С одной стороны, речь может идти о поставках в ЕС российских препаратов и технологий их производства. С другой — ЕС и Россия могли бы сотрудничать по вакцинации развивающихся стран, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения. Обсуждение этой проблематики сегодня упирается в сертификацию российской вакцины в ЕС, а также в результативность массовой вакцинации в самой России.

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Наконец, в программе визита Жозепа Борреля фигурирует возможная встреча с российской оппозицией. Для ЕС это стандартный параллельный диалог с официальными структурами и гражданским обществом. Встреча важна и для того, чтобы умиротворить в ЕС противников визита Борреля в Москву, хотя сам он, похоже, не питает иллюзий относительно возможности влияния на внутренние процессы в России. Эта часть визита в контексте протестных акций в России и жесткой реакции МИДа на интерес к ним западных стран может повлечь дальнейшую геополитизацию общественных отношений, но вряд ли кардинально изменит нынешний диалог России и ЕС.

Татьяна Романова, эксперт клуба «Валдай», доцент кафедры европейских исследований СПбГУ