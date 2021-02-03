Глава РФПИ допустил одобрение вакцины «Спутник V» в ЕС через месяц

ЕС может одобрить применение российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» в марте, допустил генеральный директор Российскойго фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Заявку на регистрацию вакцины в Евроссоюзе РФПИ подал в конце января.

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта»,— сказал господин Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 19 странах мира. Согласно последним данным, эффективность вакцины составляет 91,6%. РФПИ заявил, что при одобрении регулятора сможет поставить в ЕС около 100 млн доз вакцин. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС закупил уже достаточно доз вакцин.

Об итогах третьей фазы испытаний вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».