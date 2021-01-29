РФПИ может поставить ЕС 100 млн доз «Спутник V» при одобрении регулятора

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) говорит поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины «Спутник V» во втором квартале 2021 года, если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

«После завершения основной части массовой вакцинации в России РФПИ может предоставить ЕС 100 млн доз вакцины Sputnik V для 50 млн человек во втором квартале 2021 года (при условии одобрения EMA). "Спутник V" зарегистрирован в 15 странах, и документы уже поданы на постоянное рассмотрение EMA»,— сообщается в Twitter вакцины.

Вакцина «Спутник V» получила одобрение регуляторов в Пакистане, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. В общей сложности заявку на приобретение «Спутника V» подали более 50 стран.

О начале регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».