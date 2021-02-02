The Lancet: эффективность «Спутника V» в ходе третьей фазы испытаний составила 91,6%

На сайте медицинского журнала The Lancet вышла статья о результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. В исследовании приняли участие 21 977 человек в 25 больницах и поликлиниках Москвы.

«Через 21 день после введения первой дозы COVID-19 был обнаружен у 16 (0,1%) из 14 964 участников в группе вакцинированных и 62 (1,3%) из 4902 участников в группе плацебо»,— говорится в выводах статьи. Таким образом, «промежуточный анализ третьей фазы исследования Gam-COVID-Vac ("Спутник V".— “Ъ”) показал эффективность 91,6% против COVID-19 и хорошо переносился большой когортой», написали авторы.

Вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, зарегистрирована в августе первой в мире. Она применяется в ходе массовой вакцинации в России, которая стартовала 18 января. По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к препарату «Спутник V» проявили интерес более 30 стран. Вчера, 1 февраля, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о стопроцентной эффективности этой вакцины.

О возможности применения «Спутника V» в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».