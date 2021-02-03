Шведский дипломат наблюдал за протестами в Санкт-Петербурге, а не участвовал в них

Стокгольм не согласен с утверждениями о том, что шведский дипломат участвовал в незаконных акциях в Санкт-Петербурге. Дипломат наблюдал за протестами, что входит в его обязанности, заявили в посольстве Швеции в Москве.

«Министерство иностранных дел Швеции категорически опровергает утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в демонстрациях... Шведский дипломат наблюдал за демонстрацией в Санкт-Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой»,— приводит «РИА Новости» заявление дипмиссии.

Вчера, 2 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об участии шведского дипломата в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге вчера, 2 февраля. «Это обязанность дипломатов — следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах. Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах»,— сказала она. Она добавила, что это обсуждалось на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Швеции Анн Линде.

Напомним, накануне вечером суд отправил Алексея Навального в колонию на два года и восемь месяцев. В разных городах России возобновились протестные акции, на которых, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 1,4 тыс. человек. На судебном заседании присутствовали дипломаты целого ряда стран, в том числе Швеции.

Подробнее — в материале “Ъ” «Западные дипломаты вызвались в суд».