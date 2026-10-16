Россиянка Чикунова взяла золото на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде

21-летняя Евгения Чикунова одержала третью победу на этапах Кубка мира на этой дистанции. Ранее она стала первой в Баку и Ташкенте. Россиянке принадлежит мировой рекорд на 200 м брассом — 2 минуты 17,55 секунды.