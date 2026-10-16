Россиянка Чикунова взяла золото на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде
Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 100 метров брассом на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Она показала результат 2 минуты 16,57 секунды.
Нидерландка Тес Схатуен, финишировавшая с отставанием в 3,84 секунды, взяла серебро. Бронзу взяла Мона Макшерри из Ирландии (+3,89).
21-летняя Евгения Чикунова одержала третью победу на этапах Кубка мира на этой дистанции. Ранее она стала первой в Баку и Ташкенте. Россиянке принадлежит мировой рекорд на 200 м брассом — 2 минуты 17,55 секунды.
Турнир в Астане завершится 17 октября. Российские пловцы выступают на нем с национальной символикой.