За деревья сделают перерасчет
Приоритетным инвестпроектам временно возвращают льготные условия аренды леса
Для компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты (ПИП) в лесной отрасли, правительство временно возвращает действовавшие до 2024 года правила расчета платы за аренду лесных участков — для них до конца 2027 года не будут применяться введенные тогда повышенные коэффициенты. Мера коснется договоров, заключенных до 2024 года. Такие предприятия ранее столкнулись с ростом платежей из-за изменения методик расчета и доначислениями — как поясняют в Минприроды, возникшая в связи с этим переплата будет засчитываться в будущих платежах.
Правительство до конца 2027 года смягчает для компаний, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, условия аренды лесных участков — по договорам, заключенным до 2024 года. Речь идет о крупных проектах, которые могут претендовать на господдержку. Так, для проектов по модернизации лесной и перерабатывающей инфраструктуры требуются вложения от 2 млрд руб., а для проектов по созданию новых объектов — от 3 млрд руб., при условии, что 80% инвестиций идет на глубокую переработку древесины.
Поясним, с 2024 года правительство изменило порядок расчета арендной платы за лесные участки — он стал производиться по более высоким ставкам. В частности, был отменен понижающий коэффициент в размере 0,9 для участков с запасом древесины менее 125 кубометров на гектар, а расчет стал вестись от участка до ближайшей автодороги с твердым покрытием (ранее учитывались только железнодорожные станции и пункты на сплавных реках). Проблемой для бизнеса стали перерасчет платы и доначисления по так называемым ретроспективным договорам — заключенным до 2024 года. По оценкам бизнеса, их сумма может превышать 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 марта).
Новое постановление правительства, принятое 14 октября, фактически возвращает для ПИП действовавший до 2024 года порядок расчета платы.
Так, предусматривается дифференцированный подход к расчету — с учетом лесотаксовых районов, пород деревьев и удаленности участков. Для сплошных рубок будут применяться коэффициенты, учитывающие ликвидный запас древесины на гектар лесосеки: от 0,9 до 1,05 (с 2024 года при запасе свыше 200 кубометров коэффициент был 1,3). Кроме того, для ПИП не будет применяться повышающий коэффициент 1,5 к ставкам за использование лесов — например, при размещении объектов капитального строительства, геологоразведочных работах, освоении леса в водоохранных зонах и особо охраняемых природных территориях.
В Рослесхозе “Ъ” сообщили, что лесопромышленные компании, реализующие ПИП и заключившие договоры аренды до 1 января 2024 года, не будут платить по повышенным ставкам — для них сохранятся условия, действовавшие до 2024 года. «Это временная мера, направленная на поддержку лесного бизнеса»,— добавили в ведомстве.
Как пояснили “Ъ” в Минприроды, мера поддержки связана в том числе с высокой ставкой по кредитам и возросшей себестоимостью производства.
В министерстве отмечают, что перерасчет арендной платы стал «новым обстоятельством для компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты». Прежняя оплата по повышенным коэффициентам, добавили в Минприроды, пойдет в учет будущих платежей, по графику.
По мнению директора практики Strategy Partners Валентина Гаврилова, это «правильное, но запоздавшее» решение — отрасль уже годы работает в условиях «сложной конъюнктуры», а ужесточение требований «подрывало саму логику механизма ПИП как льготного инструмента, стимулирующего приток инвестиций в лесной комплекс». Изменения, полагает он, «радикально ситуацию не улучшат», но облегчат операционную деятельность предприятий.
Председатель правления РАО «БумПром» Ростислав Хелемский считает решение своевременным.
«Под перерасчет попали договоры, в рамках которых арендаторы уже выполнили свои обязательства по инвестициям, созданию рабочих мест и выпуску продукции»,— говорит он.
Отмена доначислений, отмечает он, позволит сохранить оборотные средства в период, когда возможности компенсировать рост издержек за счет увеличения продаж практически нет. Впрочем, полагает Ростислав Хелемский, сама по себе эта мера не решает проблем со сбытом, логистикой и дорогим финансированием, поэтому ждать быстрого восстановления отрасли не приходится. «Главный запрос бизнеса сегодня — мораторий на новые обременения и предсказуемость регулирования»,— говорит он.