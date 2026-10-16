Папа римский провел телефонный разговор с Путиным
Папа римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Понтифик выразил обеспокоенность из-за гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, сообщает Vatican News.
Лев XIV призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, указано в сообщении пресс-службы Ватикана. Святой престол готов содействовать диалогу и достижению мира, подчеркивается в заявлении.
Власти Херсонской области регулярно сообщают об обстрелах города и ведущих к нему дорог. Удары затрудняют доставку гуманитарной помощи жителям. Губернатор региона Владимир Сальдо говорил, что Алешки находятся в сложнейшей гуманитарной ситуации, и заявлял о готовности обсуждать с Украиной прекращение блокады города.