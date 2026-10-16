Папа римский провел телефонный разговор с Путиным

Лев XIV призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, указано в сообщении пресс-службы Ватикана. Святой престол готов содействовать диалогу и достижению мира, подчеркивается в заявлении.