Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили об обстановке в зоне специальной военной операции. В ходе встречи глава государства обратился к присутствовавшим военнослужащим.
Президент заявил, что создание зоны безопасности не предполагает переговоров. По его словам, задача российских войск заключается в обеспечении безопасности приграничных регионов России.
Согласно представленным на встрече данным, Луганская народная республика (ЛНР) полностью находится под контролем российских сил. С начала года, как утверждается, российские военные заняли около 6,5 тыс. кв. км территории и 310 населенных пунктов.
При этом под контролем Украины остается чуть более 10% территории ДНР и около 16% Запорожской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов также доложил президенту о переходе Доброполья под полный контроль российских войск.