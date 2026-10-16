На Дональда Трампа продолжают выступать
Как на саммите ЕС поддерживали Украину
Двухдневная встреча лидеров стран—членов ЕС прошла под знаком украинского конфликта и очередной серьезной размолвки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Европейцы поначалу хотели призвать украинского лидера к сдержанности, но отказались от этой идеи, сославшись на то, что Зеленский «находится в отчаянии». А значит, раскол между США с одной стороны и Украиной и ЕС с другой будет только углубляться.
Саммит Евросоюза 15–16 октября стал полем боя для двух сражений: в первом бились сторонники и противники урезания европейского бюджета, во втором лидеры европейских стран, сплотившись вокруг Зеленского, демонстрировали готовность дать отпор Вашингтону и вычеркнуть его из списка союзников — по крайней мере на данном этапе. И если по бюджету достичь согласия не удалось, то по Украине публичных разногласий не возникло.
Тема бюджета Евросоюза стала центральной для первого дня встречи, а украинский конфликт и помощь Киеву оставили на второй. До того как главы ЕС, к которым присоединился Зеленский, прибыли на саммит, Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что европейцы в частных беседах с украинским президентом попросят его смягчить тон по отношению к президенту США Дональду Трампу. Собеседники газеты утверждали, что резкие слова Зеленского вызвали недоумение у европейских лидеров. Последние боятся, что подобная бесцеремонность лишь усилит разлад между Киевом и Вашингтоном, что в конечном итоге навредит Украине.
За последние дни Зеленским в адрес Трампа было сказано немало таких слов, которые тот вряд ли ему простит. Украинскому президенту было из-за чего волноваться.
Сначала американский лидер сообщил о заключении с президентом России Владимиром Путиным «дизельной сделки», предполагающей частичное снятие санкций с российских нефтепродуктов. Затем Вашингтон потребовал от Киева перестать наносить удары по российским НПЗ. В то же время выяснилось, что Украина перестала получать от США данные системы раннего обнаружения о ракетном нападении и столкнулась с ограничением работы терминалов Starlink. По данным американских СМИ, на очереди было прекращение поставок американских вооружений через финансируемый европейцами механизм PURL.
В итоге Зеленский раскритиковал действия Трампа и, ослушавшись его распоряжения, приказал возобновить удары по российской энергетической инфраструктуре. Правда, затем начал торговаться: Украина может перестать бить по российским НПЗ, если Вашингтон даст ему что-то взамен. Во всех своих выступлениях Зеленский давал понять, что США его предали.
Некоторые лидеры ЕС открыто встали на его сторону. Так, латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что у Украины остался только один союзник, и это Европа. Позднее он объяснил, почему ЕС должен продолжать помогать Киеву: «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину».
Когда Зеленский прибыл на саммит и вышел к журналистам вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой, он снова кинул камень в огород американского президента.
Зеленский сознательно исключил того из числа «настоящих лидеров». Затем фон дер Ляйен дала обещание не отменять санкции в отношении России до окончания украинского конфликта.
Поговорив со СМИ, все трое ушли на переговоры, а затем Зеленский удалился на закрытую встречу с лидерами стран—членов ЕС. Именно на этой встрече, предполагали СМИ, его и попросят смягчить тон. Однако, по данным Politico, такой разговор не состоялся. Источник издания сообщил, что украинский президент «и так в отчаянии», и выразил сомнение в том, что в такой ситуации его можно убедить вести себя по-другому. Сам Зеленский подтвердил, что никто не убеждал его сбавить тон. По его словам, европейцы, наоборот, солидаризировались с его позицией. «У нас с ЕС только любовь»,— сказал он и вновь обрушился на Трампа.
Зеленский дал понять, что американский президент делает из него козла отпущения на фоне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. Он заявил, что обязан отстаивать интересы страны, поэтому не может спасовать перед Трампом, и рассказал, что Киев действительно сталкивается с нехваткой ракет к комплексам Patriot, посетовав, что Украина не входит в число приоритетных направлений для американских поставок. Какой эффект произведут его слова в Вашингтоне, и Зеленскому, и европейцам еще предстоит узнать.