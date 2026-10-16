На Дональда Трампа продолжают выступать

Поговорив со СМИ, все трое ушли на переговоры, а затем Зеленский удалился на закрытую встречу с лидерами стран—членов ЕС. Именно на этой встрече, предполагали СМИ, его и попросят смягчить тон. Однако, по данным Politico, такой разговор не состоялся. Источник издания сообщил, что украинский президент «и так в отчаянии», и выразил сомнение в том, что в такой ситуации его можно убедить вести себя по-другому. Сам Зеленский подтвердил, что никто не убеждал его сбавить тон. По его словам, европейцы, наоборот, солидаризировались с его позицией. «У нас с ЕС только любовь»,— сказал он и вновь обрушился на Трампа.