Захарова призвала Запад заняться своими проблемами в ответ на призывы освободить Навального

Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить Алексея Навального, не вмешиваться в дела России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее власти США, Великобритании, Франции, Германии и других стран потребовали освободить оппозиционера и его сторонников, задержанных на несанкционированных акциях. Сегодня суд отменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После этого сторонники политика вышли на акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться»,— сказала Мария Захарова в эфире телеканала РБК.

В эфире телеканала «Дождь» Мария Захарова заявила, что сотрудник посольства Швеции в РФ присутствовал на несанкционированной акции протеста в России. «Это обязанность дипломатов — следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах. Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах»,— сказала она. Она добавила, что это обсуждалось на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Швеции Анн Линде.

Она также заявила, что реакция западных стран на приговор Алексею Навальному была подготовлена заранее. «Буквально через пару минут после того, как был оглашен приговор, посыпались твиты, заявления министров иностранных дел. Они все как под копирку написаны, естественно, они были записаны заранее. Никаких сомнений нет в этом, потому что это не в первый раз творится»,— заявила Мария Захарова.

Сегодня днем в посольстве Великобритании подтвердили, что к зданию суда по делу Алексея Навального приехали британские дипломаты, назвав это обычной практикой. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «вмешательством во внутренние дела РФ и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию».

Как проходил суд над оппозиционером и что происходит в центре Москвы после — в онлайн-трансляции “Ъ”.