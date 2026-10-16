Иран и Армения близки к подписанию документа о стратегическом партнерстве
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что документ о стратегическом партнерстве с Ираном практически согласован. Соглашение планируется подписать при первой возможности, уточнил министр.
О работе над соглашением о всеобъемлющем стратегическом партнерстве посол Ирана Мехди Собхани сообщал в феврале. Весной, после начала американо-израильской операции на Иран, обсуждения приостановили. Детали документа стороны не обнародовали.
16 октября в Ереване на полях саммита лидеров по вопросам биоразнообразия прошла встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Господин Пашинян заявил о стремлении развивать отношения между странами и обсудил с иранским лидером продвижение двусторонних договоренностей.