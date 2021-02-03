Россия и США продлили Договор о СНВ

Российское-американское соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) вступило в силу, сообщило Министерство иностранных дел РФ. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

«3 февраля сего года в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ от 8 апреля 2010 года»,— говорится в сообщении ведомства.

Договор был продлен на максимальный срок — пять лет, и без изменений. «Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом 26 января»,— уточняется в сообщении российского МИДа.

Продление соглашения прокомментировал Госдепартамент США. «Особенно в периоды напряженности контролируемые ограничения на российское ядерное оружие межконтинентальной дальности жизненно важны. Продление ДСНВ укрепляет безопасность США, их союзников и партнеров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас»,— заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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На продлении СНВ-3 на максимальный срок и без изменений настаивала Москва. Эти условия не устраивали администрацию бывшего президента США Дональда Трампа. 21 января 2021 года новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить документ на предложенных Россией условиях. 26 января в своем первом телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили необходимость продления документа.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».