ФАС проверит покупку «Яндекс.Такси» части активов «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что оценит сделку «Яндекс.Такси» по покупке колл-центра и службы грузоперевозок группы компании «Везет». Служба намерена оценить, подпадает ли сделка под необходимость согласования.

«ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством»,— указано на сайте службы.

ФАС отметила, что сделки требуют согласие антимонопольного органа, если суммарная стоимость активов покупателя превышает 7 млрд руб. или если его суммарная выручка превышает 10 млрд руб., а суммарная стоимость активов предмета сделки превышает 400 млн руб.

Представитель «Яндекс.Такси» Ася Паноян сообщила агентству «Прайм», что компания намерена предоставить ФАС всю необходимую информацию по ее запросу. «Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству»,— сказала она.

Накануне «Яндекс.Такси» объявил о покупке части бизнеса ГК «Везет». В 2019 году компании договорились, что «Яндекс.Такси» купит основную часть бизнеса, включая колл-центры и программное обеспечение ГК «Везет». Позднее «Яндекс.Такси» изменял параметры сделки — в частности, добавил в нее сервис грузоперевозок. В июне 2020 года ФАС отказал в покупке группы компаний «Везет», так как это противоречило бы закону о защите конкуренции.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ FM” «"Яндекс" закрыл нишу в экосистеме».