«Яндекс» закрыл нишу в экосистеме

«Яндекс.Такси» купит у «Везет» грузоперевозки и колл-центр. Приобрести все активы, включая самый главный — такси, ранее запретила ФАС. Но «Яндекс» не стал отказываться от планов и решил купить только часть бизнеса. Сумма сделки составит $178 млн. Ее закроют во втором квартале этого года.

Зачем «Яндекс.Такси» понадобились эти активы? И повлияет ли сделка на цены на такси? Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын уверен, что компания просто вынуждена расширяться, особенно если собирается вернуться к планам по выходу на биржу.

«Например, в случае такси, коль скоро компании уже перешли к поглощению и пытаются покупать друг друга, значит, уже нельзя сказать, что на рынке есть место для всех. Рынок уже довольно зрелый, он входит в стадию консолидации. А регулятор со своей стороны следит за тем, чтобы на нем все-таки оставалась некая конкуренция.

Соответственно, если нельзя расти в лоб, компания будет искать возможности расти вширь.





Например, сперва она купит грузоперевозки, потом — речные катера, бизнес по аренде велосипедов и так далее. Но самое главное, это ей позволит показать, что растет количество людей, использующих бренд. Ведь, собственно, не так уж важно, что они делают, там руль крутят или педаль», — считает Леонид Делицын.

В некоторых регионах, например в Калуге, водители такси «Везет» начали получать сообщения с информацией об интеграции части активов компании в структуру «Яндекса». Сотрудникам обещают увеличить размер стимулирующих программ, а самые активные смогут видеть точку назначения до того, как примут заказ.

Участники рынка встретили новости о сделке между «Яндекс.Такси» и «Везет» настороженно. В «Ситимобил» опасаются, что на рынке появится монополист, говорит PR-директор компании Полина Ломоносова: «Мы в “Ситимобил” считаем, что сделка “Яндекс.Такси” — “Везет” усилит перекос конкуренции на рынке агрегаторов такси и создаст риск формирования монополиста в сегменте агрегаторов, так как если просто посмотреть на исследования ФАС, которые сделаны не так давно, там как раз показывалось, что сейчас недостаток есть конкуренции. Наши коллеги отчасти являются монополистами.

Кажется, что эта сделка может все усилить, особенно на региональном рынке.

Мы можем видеть несколько критичных моментов, это в том числе выбор поездок за водителей».

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Покупка «Яндексом» всех активов группы компаний «Везет» грозила сосредоточением 70% рынка в одних руках, заявляли в ФАС. В самом «Везет» не согласились с такой оценкой. Там были уверены, что антимопольная служба неправильно посчитала объем рынка и занизила показатель почти в два раза.

Иван Корякин, Лилия Галявиева