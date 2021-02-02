«Яндекс.Такси» покупает часть активов группы «Везет» за $178 млн

Группа компаний «Яндекс.Такси» покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет», говорится в сообщении группы. Стоимость сделки составит $178 млн, часть средств будет выплачена по итогам интеграции во втором квартале 2021 года.

В результате сделки пользователи «Везет» смогут продолжать вызывать такси по телефону, а пользователями приложений «Везет» будет предложено использовать приложение «Яндекс Go».

Впервые «Яндекс.Такси» объявило о планах купить активы группы «Везет» в июле 2019 года, но в июне прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала в совершении сделки, сославшись на то, что она могла бы «негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси». Нынешняя же сделка не попадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом, заверили в пресс-службе «Яндекс.Такси»: «Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству».

Дмитрий Шестоперов