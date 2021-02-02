США, Германия, Великобритания и Франция потребовали освободить Навального

Представители США, Германии, Великобритании и Франции выступили с призывом освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Сегодня суд отменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В Госдепе считают судебное разбирательство попыткой «подавить политический плюрализм». «Мы повторяем наш призыв к российским властям немедленно и без предварительных условий освободить господина Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за то, что пользовались своими правами, включая право на свободу выражения мнения и мирные собрания»,— говорится в заявлении Госдепа.

Аналогичное заявление выпустил МИД Великобритании. «Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидающихся от любого ответственного члена международного сообщества»,— говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также осудил приговор. «Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден»,— говорится в заявлении министра в Twitter.

Президент Франции назвал решение суда «неприемлемым». «Политические разногласия никогда не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, в том числе демократических свобод, не подлежит обсуждению»,— написал он в Twitter.

Решение суда нарушает международные обязательства России в сфере прав человека, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она напомнила, что ЕСПЧ ранее признал приговор «произвольным и явно необоснованным». «Этим решением российские власти не только усугубляют нарушения прав человека, но и посылают сигнал, наносящий ущерб защите прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека»,— говорится в заявлении госпожи Миятович.

После оглашения приговора в центре Москвы и Санкт-Петербурга начали собираться сторонники оппозиционера. Силовики перекрыли доступ к Красной и Манежной площадям в столице и к Дворцовой площади и набережным в Санкт-Петербурга.

Как проходил суд над оппозиционером — в онлайн-трансляции “Ъ”.