Гинцбург: эффективность вакцины «Спутника V» у людей разных возрастов почти одинакова

Вакцина «Спутник V» показала примерно одинаковую эффективность от COVID-19 а при применении в разных возрастных группах, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время пресс-конференции. Он добавил, что вакцина «Спутник V» предположительно сможет защищать от COVID-19 больше двух лет.

«Одним из основных достижений, которые были продемонстрированы в третьей фазе, является то, что среди всех групп данный вакцинационный препарат показал одинаковую примерно эпидемиологическую эффективность»,— сказал господин Гинцбург (цитата по ТАСС).

Александр Гинцбург добавил, что аденовирусная платформа, на основе которой была создана вакцина, подтвердила свою перспективность, надежность и безопасность. «У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования»,— заявил он.

На сайте медицинского журнала The Lancet 2 февраля вышла статья о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник. Промежуточный анализ третьей фазы исследования вакцины показал эффективность 91,6% против COVID-19.

Вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, зарегистрирована в августе первой в мире. Она применяется в ходе массовой вакцинации в России, которая стартовала 18 января. По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к препарату «Спутник V» проявили интерес более 30 стран.

О возможности применения «Спутника V» в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».