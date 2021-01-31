РФПИ опроверг поставки «Спутник V» в Донецк и Луганск

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг инфорацию о поставках вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск . В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок»,— сказала пресс-служба фонда, занимающегося финансированием и продвижением российской вакцины (цитата по ТАСС).

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что российская вакцина поступит в самопровозглашенных ЛНР и ДНР до конца января. «По предварительным данным, речь идет о поставке в ЛНР — 65 тыс. доз препарата, в ДНР — 80 тыс. Этого достаточно для начала процесса вакцинации»,— написал он.

Сейчас российская вакцина одобрена властями более 10 стран. По словам руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, в целом интерес к «Спутник V» проявили более 30 стран.

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».