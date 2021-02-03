Латвии досталось белорусское

Принимая решение по поводу места проведения чемпионата мира нынешнего года, статуса одного из двух хозяев которого ранее была лишена Белоруссия, Международная федерация хоккея (IIHF) остановилась на самом простом варианте. Все первенство целиком примет Латвия, а матчи турнира пройдут в «пузыре безопасности» на двух расположенных рядом рижских аренах.

Совет Международной федерации хоккея объявил о том, что очередной чемпионат мира, который стартует 21 мая и завершится 6 июня, целиком и полностью пройдет в латвийской столице. Таким образом, структура приняла решение по самому актуальному и сложному для нее вопросу из всех, что значились в ее повестке в последнее время.

Проблема с хозяином чемпионата мира возникла из-за политического кризиса в Белоруссии. Минск должен был принять турнир совместно с Ригой. Однако в хоккейных кругах сомнения насчет целесообразности сохранения у него статуса второго хозяина чемпионата появились практически сразу после объявления в августе прошлого года победителем выборов президента страны Александра Лукашенко, вылившегося в непрекращающиеся массовые протесты. Целый ряд организаций — спортивных и политических, включая Европарламент,— призвали IIHF отнять у Белоруссии чемпионат мира в связи с систематическими нарушениями прав человека в стране, а также сложной обстановкой. В середине января президент федерации Рене Фазель совершил поездку в Минск, в том числе для встречи с господином Лукашенко, однако после нее столкнулся с волной критики в свой адрес. А, возможно, в решающий аргумент в пользу экстренного переноса превратились последовавшие за визитом события. Сначала от поддержки IIHF в том случае, если Белоруссия отстоит чемпионат, объявил бренд Nivea. А потом о том же самом заявила Skoda, являющаяся партнером федерации и ряда ее основных состязаний, включая мировое первенство, на протяжении 28 лет.

Для IIHF потеря автомобильного бренда, акцентировавшего внимание на необходимости «уважения прав человека», означала бы колоссальный как материальный, так и имиджевый урон.

В итоге совет IIHF отнял у Белоруссии право принять часть чемпионата, формально объяснив это, прежде всего, соображениями «безопасности». А в новом заявлении Рене Фазеля подтверждалось, что готовность принять матчи турнира вскоре выразили Братислава и Хернинг. Страны, в которых находятся эти города,— Словакия и Дания — были хозяйками предыдущих чемпионатов мира — 2018-го и 2019 годов (в 2020-м очередное первенство — в Швейцарии — сорвала пандемия коронавируса).

Между тем, рассмотрев эти предложения и «поблагодарив» за них словацкую и датскую стороны, IIHF все же остановилась на другом, более простом варианте. Говоря о его преимуществах, федерация сделала акцент на «технических причинах», приобретающих огромное значение в период пандемии. Речь идет, например, о «неопределенности с международными поездками», то есть пересечением границ. IIHF посчитала, что, отдавая чемпионат одной локации, избежит этих моментов, а также сможет при необходимости создать что-то вроде «пузыря безопасности»: такой способ устройства турниров с почти полной изоляцией спортсменов от «остального мира» активно используется в настоящее время в разных видах спорта, в том числе игровых.

В «пузырь» будут входить, помимо тренировочного катка и гостиницы для размещения всех 16 команд, две игровые арены. К Arena Riga, значившейся в первоначальной заявке, добавился Олимпийский спортивный центр (его переоборудуют под хоккей), который расположен в полутора сотнях метров от основного стадиона.

Пока, правда, непонятно, будут ли допущены на них зрители, и если будут, то в каком количестве.

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитс, комментируя ТАСС исход заседания совета IIHF, признался, что «доволен» им, добавив, что в нынешней обстановке все мероприятия следует устраивать в «ограниченной среде», чтобы «сократить риски». Он выразил уверенность, что латвийская сторона справится с организацией турнира в одиночку. Латвия в своей истории однажды — в 2006 году — уже принимала чемпионат мира.

Алексей Доспехов