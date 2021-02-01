Мадуро заявил о стопроцентной эффективности «Спутника V»

Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» в Венесуэле показали ее стопроцентную эффективность, сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%»,— заявил он в интервью журналисту Брено Альтману в программе «20 минут» (цитата по «РИА Новости»).

Президент также рассказал о профилактических мерах, принятых Венесуэлой, и подчеркнул «хорошее функционирование системы бесплатного общественного здравоохранения».

«Все случаи, которые мы выявляем в Венесуэле, протекают бессимптомно, с легкой или умеренной симптоматикой, все больные госпитализируются в безопасные места в зависимости от степени тяжести. И во всех случаях они получают бесплатное лечение со всеми необходимыми средствами. Мы начали протокол лечения с ВОЗ и в тесном научном сотрудничестве с Россией, Китаем, Кубой и Вьетнамом»,— сообщил господин Мадуро.

Ранее Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение о производстве российской вакцины «Спутник V» в стране. Об этом сообщила вице-президент Делси Родригес. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» 13 января.