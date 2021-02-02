Первая партия вакцины Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в марте

Первая партия третьей российской вакцины против коронавируса — «КовиВак» от Центра имени Чумакова — поступит в гражданский оборот в марте, сообщил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов. Он предположил, что объем поставки составит 100 тыс. доз.

«После того, как будет получено подтверждение о соответствии этих партий заявленным технологическим условиям, в марте первая серия, я думаю, в 100 тыс. доз, выйдет в гражданский оборот»,— сказал господин Чернов в эфире телеканала «Доктор» (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что регистрация препарата ожидается в феврале, а затем около месяца уйдет на контроль качества уже выпущенных партий вакцин. По словам Константина Чернова, в год планируется выпускать около 10 млн доз вакцины «КовиВак».

В России пока зарегистрированы две вакцины. Одну из них — «Спутник V» Центра имени Гамалеи — зарегистрировали в августе первой в мире. Еще один препарат, «ЭпиВакКорона», был разработан новосибирским центром «Вектор». В стране идет массовая вакцинация «Спутником V». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с марта будет использоваться и «ЭпиВакКорона», а с апреля — вакцина Центра имени Чумакова. Суточный прирост заболевших коронавирусом в России заметно снижается. Сегодня, 2 февраля, впервые с конца октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся.

О темпах вакцинации – в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».