В России впервые с конца октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 16 643 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на 5,69% меньше, чем выявили накануне — 17 648 (минимум с 28 октября). Общее число заболевших достигло 3 884 730.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1701 (всего 933 810),

Санкт-Петербург — 1484 (337 442),

Московская область — 1053 (194 863),

Нижегородская область — 459 (85 363),

Воронежская область — 371 (58 963).

Умерли за последние сутки 539 человек (накануне — 437,+23,34%), всего за время пандемии — 74 158. Выздоровели 22 372 человека, всего — 3 340 545.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 74 человека (всего 13 569),

Санкт-Петербург — 65 (9851),

Московская область — 38 (3834),

Ростовская область — 22 (2677),

Красноярский край — 21 (2390).

Россия находится на пятом месте по числу заразившихся коронавирусом. Первые четыре места занимают США (26,3 млн), Индия (10,7 млн), Бразилия (9,2 млн) и Великобритания (3,8 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, привить планируется 60% населения. При этом вакцинация остается добровольной.

Подробности — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».