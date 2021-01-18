Регистрация третьей российской вакцины от COVID-19 ожидается в феврале

Регистрация вакцины от коронавируса Центра имени Чумакова РАН ожидается в середине февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, за первый квартал 2021 года возможность привиться от COVID-19 получат более 20 млн россиян.

«Предполагается, что 19 января центр Чумакова представит в министерство здравоохранения пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины. В соответствии с минимально возможными сроками регистрация ожидается 16 февраля 2021 года»,— сказала госпожа Голикова на брифинге (цитата по ТАСС). Она сообщила, что клинические испытания показали полную безопасность вакцины и выработку устойчивого иммунитета на 28-й день после первого укола.

Выпуск первой партии препарата в гражданский оборот планируется со второй половины марта в объеме 100 тыс. доз. Производственные мощности позволяют выпускать около 7,5 млн доз вакцины ежегодно, уточнила вице-премьер.

Она также рассказала, что масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начнется в феврале. По ее словам, массовая вакцинация от COVID-19 до марта будет обеспечиваться за счет «Спутника V», с марта будет использоваться и «ЭпиВакКорона», а с апреля — вакцина Центра имени Чумакова РАН.

«Согласно сегодняшнему предварительному графику, в первом квартале этого года предполагается предоставить возможность прививаться полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 млн наших граждан»,— сказала она. Татьяна Голикова отметила, что требуемый уровень вакцинации определен учеными, без учета уже переболевших и детей до 18 лет он составляет 60% населения России (68,6 млн человек).

За последние сутки в России выявлено 22 857 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 3,5 млн. С начала пандемии умерли 66 тыс. человек. Сегодня, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Подробнее о вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».