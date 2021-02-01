Миротворцы путей сообщения

В Москве состоялось заседание вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, согласовавших механизм разблокирования транспортной инфраструктуры в Нагорном Карабахе и регионе в целом. Оно совпало с началом работы в Агдамском районе Азербайджана российско-турецкого центра по контролю за перемирием в Карабахе. Открытие центра приветствовали президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Зато у многих в Армении появление в регионе турецких военных, как и бездействие Еревана в вопросе возвращения пленных, вызывает острое негодование: оппозиция обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна в сговоре с Баку и Анкарой и с удвоенной энергией требует его отставки.

Лед тронулся в январе

Первое заседание трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна было посвящено сугубо транспортным вопросам. Проблемы политического урегулирования и обеспечения безопасности были вынесены за скобки, чтобы не накалять страсти, а заявление сторон были крайне осторожными.

«Пока ничего нельзя сказать, мы встречаемся в первый раз. Как пойдет, так пойдет»,— признался накануне переговоров вице-премьер РФ Алексей Оверчук, напомнив, что создание рабочей группы стало результатом договоренностей лидеров трех стран на переговорах в Москве, прошедших 11 января.

Бенефициарами восстановления транспортного сообщения в Закавказье должны стать не только страны—участницы переговоров, но и соседние государства: Грузия, Турция, Иран.

Однако загвоздка в том, что существует несколько альтернативных сценариев запуска железнодорожного и автомобильного сообщения, которые для каждой из сторон включают определенные плюсы и минусы, экономическую выгоду и политические риски, а также проблемы безопасности.

«С советских времен есть два входа с территории Азербайджана на территорию Армении,— напомнил “Ъ” эксперт международного клуба "Валдай" Фархад Маммадов.— Они оба позволяют обеспечить сообщение с Нахичеванью и Турцией, что нужно Азербайджану. Северный маршрут идет через Иджеван и Ереван, а южный — через Зангилан».

«Армяне наверняка захотят, чтобы Баку использовал северный путь. Азербайджану, в свою очередь, предпочтительнее южный путь, который пройдет по освобожденной территории, пересекая небольшой участок Армении. Это позволит обеспечить безопасность»,— продолжает Фархад Маммадов.

В свою очередь, армянский эксперт по логистике Норайр Геворгян подтвердил “Ъ”, что Еревану более выгоден северный маршрут, восстановить который будет намного легче: большая часть пути находится в рабочем состоянии. Что же касается открытия автомобильных маршрутов, то они, по словам господина Геворгяна, не нужны Еревану. «Автотранспортное сообщение через Азербайджан нерентабельно,— говорит Норайр Геворгян.— Потому что дорога в Россию получается на 900 км длиннее, чем через Грузию».

«Сложная работа, есть много вопросов, которые должны быть проанализированы и отрегулированы, но считаю решение возможным»,— подтвердил накануне встречи в Москве один из сопредседателей трехсторонней комиссии армянский вице-премьер Мгер Григорян. «Уверен, что все эти элементы должны пройти экспертизу для формирования работающей системы»,— отметил господин Григорян, добавив, что для решения поставленной задачи необходимо создать атмосферу доверия.

В сообщении, размещенном на сайте российского правительства, отмечается, что работа трехсторонней группы направлена на реализацию пункта 9 заявления лидеров трех государств от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 их заявления от 11 января 2021 года.

Итогом первого заседания стала договоренность создать экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, вопросам обеспечения перевозок, включая их безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля. «Стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания»,— говорится в сообщении российского правительства.

Учитывая, что работа по решению вопросов восстановления и развития транспортной инфраструктуры в регионе начнется уже в первую неделю февраля, главную интригу составляет вопрос о том, как отнесется к этому армянская оппозиция, изначально встретившая идею таких переговоров в штыки.

Так, вице-председатель возглавляемой экс-президентом Сержем Саргсяном Республиканской партии Армен Ашотян счел странным создание трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования коммуникаций, в то время как не создана аналогичная комиссия по вопросу военнопленных. «Либо Пашинян изначально не придал важности этому вопросу, либо не в состоянии решить проблему. Его необходимо отстранить от власти»,— заявил Армен Ашотян. «О каких коммуникациях, о каких дорогах может идти речь, когда нерешенным остается главный вопрос по возвращению пленных»,— вторил ему член оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян, предупредивший, что Турция и Азербайджан «реализуют свою мечту — свяжутся через территорию Армении». «Разве это победа?» — возмущался господин Абовян.

А лидер армянской оппозиции Вазген Манукян накануне переговоров вице-премьеров в Москве заявил, что, если отстранить премьер-министра страны Никола Пашиняна конституционным путем не удастся, необходимо будет «устроить восстание».

Россию и Турцию объединил мониторинг

Между тем еще одной неприятной новостью для армянской оппозиции стало состоявшееся в минувшую субботу открытие вблизи населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне карабахского конфликта.

Напомним, что в заявлении лидеров трех государств от 9 ноября прошлого года, ставшем отправной точкой возвращения к миру, никакого упоминания о российско-турецком центре по контролю за прекращением огня не было. Меморандум о его создании был подписан спустя два дня — 11 ноября, по итогам переговоров министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара. При этом вопрос о том, где должен находиться и как будет строить свою работу российско-турецкий центр, вызвал острейшие разногласия и потребовал непростых переговоров.

«В Армении любая активность Анкары в регионе воспринимается как минимум настороженно, а в большинстве случаев — как угроза. Само формирование центра — это попытка по итогам послевоенного дипломатического торга между Москвой и Анкарой оформить фактическое участие Турции в конфликте и расширение ее влияния в регионе»,— заявил “Ъ” армянский военный эксперт Давид Арутюнов. По мнению господина Арутюнова, в случае возникновения разногласий между российскими и турецкими военными это может иметь «негативные последствия для армянской стороны». Споры между миротворцами возможны, соглашается собеседник “Ъ” в Баку Фархад Маммадов, но добавляет: «Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке в формате Россия—Азербайджан—Турция».

В то время как Ереван изначально выступал против любого прихода турецких военных в регион, Анкара пыталась продавить вариант, который позволил бы сделать легитимным их присутствие в Карабахе. В итоге Турция сумела узаконить свое военное присутствие в зоне конфликта, но не в самом Карабахе и не на территории прилегающих к нему районов, которые перешли под контроль Баку после окончания боевых действий.

Российско-турецкий мониторинговый центр разместился в той части Агдамского района, которая была под контролем Азербайджана еще до прошлогодней войны. Российские военные, которые будут принимать участие в его работе, прибыли в населенный пункт Киямаддинли из Степанакерта.

В заявлении Минобороны РФ отмечается, что личный состав российско-турецкого центра будет представлен на паритетной основе — до 60 военнослужащих от каждой стороны. Его командный штаб также формируется на паритетной основе. Принципиально важный момент состоит в том, что центр имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

В церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, замминистра обороны России Александр Фомин и замминистра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Начало работы мониторингового центра стало темой состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. «Выражена надежда, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщила пресс-служба Ильхама Алиева, в тот же день президент Азербайджана провел еще один телефонный разговор — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу с открытием российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе. Главы государств выразили уверенность, что начало работы центра послужит обеспечению прочного мира и безопасности в регионе»,— сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

Как заявил “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, диалоговый механизм, созданный между Москвой и Анкарой, поможет разрешить спорные вопросы. «Если противоречия возникнут, они будут разрешаться посредством прямой связи между военными. В планы России, Турции и Азербайджана не входит еще один конфликт в регионе»,— отметил Ильгар Велизаде.

Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван