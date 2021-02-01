Около Мосгорсуда перекроют улицы в день заседания по делу Навального

ГУ МВД по Москве сообщило о перекрытии нескольких улиц возле Мосгорсуда 2 февраля. В этот день суд планирует рассмотреть требование ФСИН по замене условного срока Алексея Навального на реальный.

Какие участки дорог будут перекрыты 2 февраля:

С 00:00 — Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал;

С 9:00 — улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917; улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Господина Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он прилетел из Германии. Его арестовали до 15 февраля. В Мосгорсуде 2 февраля пройдет выездное заседание Симоновского суда по вопросу о замене условного срока на реальный. Планируется, что заседание начнется в 11:00.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».