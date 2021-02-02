Возле Мосгорсуда перед рассмотрением дела Навального усилены меры безопасности

Около Мосгорсуда усилены меры безопасности, передает корреспондент “Ъ”. Там на 11:00 запланировано выездное заседание Симоновского суда о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. К суду стянуты силы ОМОНа, Росгвардии и 2-го оперативного полка, стоит колонна автозаков. Господина Навального уже доставили в суд. Возле здания начались задержания.

На улицах рядом со станцией метро «Преображенская площадь» (ближайшая к Мосгорсуду) дежурит полиция. На самой станции сотрудники провоохранительных органов проверяют всех выходящих по внутренней базе. На ближайших станциях также дежурит полиция.

На подходе к зданию Мосгорсуда, примерно за 100 м, установлены металличесие заграждения. Еще один ряд заграждений стоит в 10 м от входа. ОМОН к суду привозят в том числе автобусами Мосгортранса.

У дверей 635-го зала апелляционного корпуса Мосгорсуда, где пройдет заседание, собрались журналисты — примерно 20 человек. В углу, чуть дальше от дверей, на металлической лавке сидят адвокат Ольга Михайлова и жена политика Юлия Навальная. К ней подходят журналисты, но она комментариев им не дает.

Изначально судебное заседание было назначено на 10:00, но позже пресс-служба сообщила, что заседание перенесли на 11:00, чтобы адвокаты согласовали позицию с подзащитным Навальным. При этом до сих пор (10:19) адвокатов Михайлову и Кобзева не допустили к Навальному.

К журналистам подходил пристав и запретил им что-либо снимать на телефон. Во время общения с журналистами он использует слово «поучаствовать». «Вся Москва уже поучаствовала»,— шутит Юлия Навальная.

Вместе с журналистами на шестой этаж поднялись представителей посольств разных стран. Приставы попросили их не стоять вместе с журналистами, а пройти в другую часть коридора.

Улицы возле Мосгорсуда перекрыты: с 0:00 — Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал; с 9:00 — улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917; улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он прилетел из Германии. Его арестовали до 15 февраля.

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