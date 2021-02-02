Как судили Алексея Навального. Главное

Суд по просьбе защиты приобщил к представлению сразу несколько документов, важнейший из них — справка из «Шарите», что Навальный завершил курс лечения в немецкой клинике «Шарите» 15 января. Прокуратура считает, что из этой справки неясно, где был Навальный с 23 сентября — даты окончания его стационарного лечения — до 15 января. Защита и Навальный заявили, что с 23 сентября по 15 января он проходил амбулаторное лечение.
Начальник филиала УИИ №15 УФСИН по Москве Александр Ермоленко зачитал представление: он перечислил даты, в которые Навальный не являлся до госпитализации в Германию. После госпитализации, до 23 сентября, по словам Ермоленко, от Навального не требовали отмечаться в инспекции, поскольку он проходил лечение. После 23 сентября, заявил Ермоленко, Навальный не отмечался, его местонахождение было неизвестно, то есть допускал «злостные нарушения», поэтому попросил заменить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» на реальный.
Защита своими вопросами вынудила начальника филиала УИИ Ермоленко признать, что инспекция знала адрес Навального в Германии (Hotel Arabel в Берлине), но они не проверяли этот адрес, как сказал Ермоленко, поскольку работают только по территории РФ. Навальный пояснил, что после выхода из комы известил через адвокатов инспекцию, что он находится на лечении, а по возвращении в РФ хотел передать справку, что лечение было до 15 января, но его задержали.
Навальный выступил с политической речью в суде. «Нет никаких рейтингов. Нет никакой огромной поддержки. Ничего этого нет. Потому что выяснилось: для того чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто пытаться его убить химическим оружием»,— сказал Навальный. В конце выступления Навальный заявил: «Я требую немедленной свободы для себя, для других арестованных».
Прокурор попросила отменить Навальному условный срок. Она попросила в случае удовлетворения представления УФСИН взять Навального под стражу, а после вступления решения в силу — отправить его в колонию общего режима. Навальный заявил, что в принципе этот процесс незаконен, поскольку по делу «Ив Роше» уже есть решение ЕСПЧ, который признал его не соответствующим нормам конвенции.
Условный срок заменен на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.